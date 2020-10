Se billedserie - Jeg vil også gerne selv være bedre til at bruge naturen til at stresse af i, siger Amanda Holm Andersen.

Send til din ven. X Artiklen: Unge viser vej til at nyde naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge viser vej til at nyde naturen

Faxe - 09. oktober 2020 kl. 20:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Eleverne på FGU i Faxe arbejder i disse uger med et forløb om sundhed. Hver af de fire faglinjer har gang i projekter, som til sidst bliver til fysiske produkter. Der bliver lavet en kogebog om sund kost, brætspil om ensomhed og seksualitet, mens håndværkerlinjen bygger en motionsbane ved FGU's bygninger på Præstøvej. Der laves også en vandrerute som skal få os til at sætte tempoet ned.

Vandreruten ligger ved Faxe Kalkbrud og har indlagte sanseoplevelser og afslapningsøvelser.

- Ruten bliver åben for alle, fortæller Amanda Holm Andersen, som er en af eleverne bag.

- Den består af øvelser, hvor man kan lære at stresse af herude i naturen, siger hun.

Eleverne har fået hjælp af Naturstyrelsen til at lave selve ruten langs de gamle stisystemer med start ved DanHostel Faxe Vandrerhjem. På ruten har eleverne lavet fem oplevelsesøvelser, der skal inspirere til at finde indre ro. Det handler om at lytte, lukke øjnene, røre ved ting i naturen - og lære sig selv at lukke de store tanker ude og naturens ro ind.

Projektet kulminerer med en brochure, som kommer til at ligge til gæsterne på vandrerhjemmet og andre steder rundt i kommunen. Lige til tage med sig, hvis man vil ud og stresse af, siger 23-årige Amanda Holm Andersen, som har været med gennem hele projektet.

Også når der skal skrives tekst, laves grafik og findes billeder til den kommende brochure.

- Jeg synes, det er dejligt, at jeg kan være med til at lave noget, der kan gavne andre. Jeg er ikke altid selv god til at bruge naturen, men jeg har brug for at komme ud stresse af. Så jeg håber, vi kan inspirere andre også, siger hun.

Amanda Holm Andersen har gået et år på FGU's omsorgs- og sundhedslinje.

Bagefter skal hun begynde på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Tobias Johansen går på andet år på AGU-linjen, hvor han har fag som dansk, matematik og engelsk. Han har netop været ude og teste vandreruten for de elever, der har lavet den.

- De store tanker forsvinder herude, når man lærer sig selv at slappe mere af, siger en inspireret Tobias Johansen på 21 år fra Haslev. Han kan godt forestille sig, at han vil begynde at - bare engang imellem - sætte sig udenfor og lukke øjnene, mens han lytter til skoven og vinden.

- Det giver mig en ro, jeg nogle gange har brug for. Så jeg tror helt klart, jeg vil til at gøre det her noget mere, siger han.

- Mange af FGU's elever har brug for at lære på nye eller andre måder, end de måske er vant til fra folkeskolen, siger Sarah Macdonald Arnskov.

Hun er afdelingsleder på FGU i Faxe.

- Derfor er FGU et godt tilbud. Med dette fem-ugers forløb, brydes der endnu mere med rammerne, fortæller hun.

- Det er godt nok et meget produktorienteret forløb, de er i gang med nu. Men vi bruger jo både dansk, matematik og andre fag i projekterne. Så de fag er tænkt ind i det praktiske, siger hun.

Temaugerne om sundhed slutter på FGU i uge 43, mens arbejdet med brochuren - og de andre projekter - fortsætter. Offentliggørelsen af den nye brochure er endnu ikke fastlagt.

FGU erstattede i august 2019 år en række forberedende tilbud til unge under 25 år, der ikke er i job eller uddannelse.

Nogle har brug for et kort forløb for at blive bedre måske dansk eller matematik, men andre bruger op til to år på at dygtiggøre sig.

FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse. FGU Midt- og Østsjælland dækker Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommuner og driver tre skoler i henholdsvis Køge, Faxe og Ringsted. FGU er en kompetencegivende uddannelse, som bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor; Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Der tilbydes ni almene fag og otte erhvervsfaglige temaer.