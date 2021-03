Ung politiker om intern kamp: Det har slukket en gnist i mig

Se billedserie Laura Vestina Andréa blev valgt ind i byrådet som 18-årig, men episoderne som hun beskriver i sit Facebook-opslag har slukket en gnist i hende, og derfor genopstiller hun ikke.Foto: Nikolaj Rasch Skou

Den uro i baglandet hos Socialdemokratiet i Faxe Kommune, som avisen kunne berette om lørdag, har nu efterhånden udviklet sig til en mindre politisk krig.

Faxe - 01. marts 2021 kl. 20:24 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Da Laura Vestina Andréa i sidste uge læste i en artikel fra DAGBLADET, der beskrev uroen i Socialdemokratiet i Faxe Kommune, der flød bægeret over for den unge socialdemokrat.

- Hun (Christina Birkemose red.) gik ud i pressen og fortalte om situationen, og jeg syntes virkelig ikke, at fremlægningen af sagen afspejlede den virkelighed, som jeg har oplevet det seneste lange stykke tid, fortæller Laura Vestina Andréa, der mandag lagde en lang statusopdatering ud på sin Facebook-profil.

Her beskriver hun, hvordan hun støttede Christina Birkemose, da partiet skulle vælge ny spidskandidat - en opbakning, der kostede velviljen fra en stor del af den øvrige byrådsgruppe. Laura Vestina Andréa håbede på, at Christina Birkemose kunne samle partiet og føre det ind i fremtiden, men det blev efter hendes mening ikke tilfældet.

»I slutningen af Januar sidste år, fandt jeg af bagveje ud af, at Christina havde lovet min stemme væk til personer i blå blok, i forbindelse med fyringen af den tidligere kommunaldirektør - uden mit samtykke og uden at informere mig om det. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg ønskede, at kommunaldirektøren skulle fyres, og jeg havde bakket Christina op hele vejen, hvis vi havde taget den interne drøftelse først - men jeg ønskede aldrig at gøre det uden om min gruppe, og Christina forsøgte bevidst at udnytte min tillid for egen vindings skyld.«

Følte mig forrådt For Laura Vestina Andréa har det kostet mere end politisk velvilje - det har også kostet forholdet til en person, som hun ellers stolede på.

- For mig handler det ikke kun om det politiske aspekt i, at hun har lovet min stemme ud. Det handler faktisk i langt højere grad om det personlige forhold mellem os, for under konstitueringen lagde jeg mig ud med resten af gruppen, fordi jeg støttede op om Christina, og hun har været en af dem, jeg har kunnet snakke med, så jeg følte mig egentlig dobbelt-forrådt, da hun pludselig gik bag min ryg, siger Laura Vestina Andréa, der fortalte om hændelserne på det møde, hvor Christina Birkemose blev afsat som gruppeformand.

Siden da har Laura Vestina Andréa stort set ikke snakket med sin spidskandidat, som hun ellers sidder sammen med i socialudvalget.

Laura Vestina Andréa er gået grædende hjem fra flere udvalgsmøder, og har i stedet valgt at koncentrere sig om sin post som formand for SSP-styregruppen. Foto: Thomas Olsen

I udvalgsarbejdet har hun følt sig udelukket, og Christina Birkemose har ifølge den unge socialdemokrat rejst flere sager, uden hverken at drøfte dem eller informere om dem på forhånd.

»Nu har jeg i et helt år siddet på hænderne og været tæt på isoleret i byrådet for at være tro mod mit parti - og jeg har ikke længere tal på hvor mange gruppemøder jeg er gået grædende hjem fra«, står der i Facebook-opslaget.

Har slukket en gnist Laura Vestina Andréa skal fra næste år læse film- og medievidenskab i København, men hun havde faktisk tænkt sig at stille op til byrådet igen.

Den plan har problemerne i Socialdemokratiet sat en stopper for, og hun står faktisk et sted, hvor idéen om at arbejde med politik er skudt til hjørne.

»For halvandet år siden overvejede jeg meget kraftigt at genopstille, men det her har slukket en gnist i mig, og det har været stærkt medvirkende til, at jeg ikke genopstiller. Nu skal jeg til at studere i København, og jeg tror, det bliver godt at komme lidt væk fra det hele, for det har ikke handlet om politik i et år.«





- For halvandet år siden overvejede jeg meget kraftigt at genopstille, men det her har slukket en gnist i mig, og det har været stærkt medvirkende til, at jeg ikke genopstiller. Nu skal jeg til at studere i København, og jeg tror, det bliver godt at komme lidt væk fra det hele, for det har ikke handlet om politik i et år, siger Laura Vestina Andréa, der dog ikke vil udelukke, at hun på et tidspunkt vender tilbage til politik.

Hun forsikrer dog om, at hun vil arbejde for Socialdemokratiet resten af sin byrådsperiode, og hun håber på, at partiet kommer forstærket ud på den anden side.

- Der kommer selvfølgelig til at være et oprydningsarbejde, og jeg har aldrig haft et ønske om, at skulle stå frem offentligt og kritisere partifæller, men jeg kunne simpelthen ikke sidde med det her længere, for når der skal stemmes om posten som spidskandidat, så mener jeg at medlemmerne bør kende hele historien, siger Laura Vestina Andréa.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christina Birkemose, men det er ikke lykkedes inden avisens deadline.