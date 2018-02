Ung mand røg en tur i grøften

Den 18-årige fra Haslev endte med bilen i grøften ud for Ringstedgade 130 ved 3.30-tiden, hvor han forsøgte at få hjælp af en forbipasserende, som tilkaldte politiet.

Politiet havde mistanke om, at han var påvirket af et eller andet og alkometeret viste, at han havde fået for meget at drikke. Han blev anholdt og taget med på stationen.