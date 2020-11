Ung mand kørte med vilje ind i fodgængere på fortovet

En mand blev kastet op i luften og landede på ryggen på asfalten, efter han blev påkørt. En andens fod kom i klemme. Det er konsekvensen af en 19-årig mands kørsel fredag aften. Klokken 22.28 kom han kørende i bil ad Jernbanegade i Haslev. Her stod en gruppe unge mennesker, som den 19-årige tilsyneladende følte sig så provokeret af, at han valgte at køre op på fortovet og ind mod flokken.

Den 19-årige kørte i første omgang væk fra stedet, men meldte sig efterfølgende selv på en politistation, hvor han blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold, for at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed og efter færdselsloven. Han blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved, hvor han blev varetægtsfængslet.