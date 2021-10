Undskyld, undskyld, undskyld Meny

Faxe Meny i Rønnede og Haslev har to siders annonce i avisen, men ved en beklagelig fejl kom vi til at sætte adressen på Meny i Faxe under den ene annonce.

Det betyder altså at vi har generet hele tre Meny-butikker på én gang - og et ukendt antal læsere - for i annoncen for Meny i Rønnede og Haslev, kan man aflevere en kupon i de to butikker og få 15% rabat. En rabat der <strong>kun</strong> gælder i disse to butikker, og <strong>ikke</strong> i Meny i Faxe.