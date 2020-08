Ulovligt fyrværkeri

Da politiet ankom, havde de unge forladt området, men på baggrund af gode vidneforklaringer var det hurtigt for politiet at finde frem til de tre personer, der havde været involveret.

To af dem var 15 år og fra Faxe Ladeplads, mens den sidste var 14 og fra Jyderup. De to 15-årige blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven og de unges forældre blev kontaktet.