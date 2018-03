René Tuekær og resten af plan- og kulturudvalget vil gerne involveres i, hvordan paragraf 18-midlerne bliver uddelt i fremtiden.Foto: Anders Ole Olsen

Udvalg vil se på frivilligmidler

Faxe - 26. marts 2018 kl. 12:44 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De frivillige i Faxe Kommune kan hvert år søge om støtte fra kommunen - de såkaldte paragraf 18-puljemidler - men hvor det tidligere har været social- og sundhedsudvalget, der har stået for at uddele pengene, er opgaven nu lagt over hos plan- og kulturudvalget. Det har dog indtil videre været administrationen, der har fordelt pengene og orienteret politikerne, men i det nye udvalg, vil man gerne involveres noget mere.

- Pengene bliver fordelt efter nogle retningslinjer, som det tidligere udvalg har udstukket, men nu er det os, der sidder med det, og vi vil gerne have en gennemgang af retningslinjerne, siger formand for plan- og kulturudvalget, René Tuekær (L).

En af de foreninger, der plejer at få stor del i paragraf 18-midlerne er Oplevelsesklubben under Red Barnets Faxeafdeling. Sammenlagt er der i hele kommunen blevet ansøgt om lidt over 1,2 millioner kroner, og Oplevelsesklubben står for de 600.000 kroner. Det er dog ifølge formand for Red Barnets lokalafdeling, Birgit Briks, ikke et udtryk for, at man er grådig. Faktisk var hun slet ikke klar over, at man havde søgt så mange penge, da avisen kom i kontakt med hende.

- Det er lidt kringlet, når man skal udfylde ansøgningen, og idéen var at søge om op til 600.000 kroner. Vi er selvfølgelig godt klar over, at vi ikke kan få alle pengene, men når det er sagt, så søger vi, alt, hvad vi kan. Vi har fire oplevelsesklubber, som laver ture månedligt, og så har vi en familielejr for 100 personer med to overnatninger, så alle midler falder på et tørt sted, siger hun.

I første omgang er der uddelt i alt 345.848 kroner men til september vil der være en ekstraordinær fordelingsrunde, hvor der skal uddeles omkring 85.000 kroner.

Her kommer politikerne i udvalget med på råd, men hos Red Barnet skal man ikke være bange for, at der forsvinder opbakning til oplevelsesklubben.

- Oplevelsesklubben er en forening, vi har respekt for, og de gør et rigtig godt stykke arbejde. Red Barnet er jo en landsdækkende organisation, og de er med til at vise den variationsbredde, der skal være i ansøgningerne, siger René Tuekær.

Birgit Briks er rigtig glad for de 40.000 kroner, som Faxe Kommune indtil videre har valgt at uddele til Oplevelsesklubben i 2018, for pengene falder på et rigtig tørt sted.

- De midler, som vi får fra kommunen betaler for de alle ture, som ikke koster alverden. Det kan for eksempel være arrangementer, hvor vi mødes på Sofiendalskolen og spiller spil og drikker kaffe. Derudover søger jeg alt, hvad jeg kan af lokale fonde, for der er rigtig mange af de her mennesker, der ellers aldrig ville opleve at komme en tur i Zoologisk Have eller bare en tur i skoven. Vi tager imod alle beløb uanset størrelsesorden, for der skal mange bække til, siger hun.

