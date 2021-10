Se billedserie H.C. Jensen og Kurt Andersen ærgrer sig over, at udsigtsbænken er blevet kørt i stykker - og de håber at den på en eller anden måde kan fremtidssikres. Foto: Cecilie Hänsch

Udsigtsbænken lever livet farligt

Udsigtsbænken på Dalgårdsvej er kommet i klemme, men nu er der udsigt til dialog.

Faxe - 13. oktober 2021 kl. 06:53 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Man skal alliere sig med velvoksne lårmuskler, hvis man skal nyde udsigten fra Dalgårdsvej ud mod Faxe.

For udsigtsbænken, der med visse udskiftninger undervejs har stået på toppen af bakken i 30 år, er gået aldeles i stykker.

- Det er snart en måneds tid siden. Det var én af Erik Rasmussens unge mænd i en landbrugsmaskine, der ramte den, fortæller H.C. Jensen.

Han har boet på nabovejen Bellisvej siden udstykningens begyndelse.

Det var dengang Bellisvej blev Rønnede Kommunes første stillevej. Komplet med heller og blomsterkummer.

- Der var et utroligt sammenhold, men vi var jo også rigtigt mange jævnaldrende, konstaterer han.

På en af Bellisvejs utallige arbejdsdage blev der sat en udsigtsbænk op der i rabatten mellem Dalgårdsvej og marken.

- Der ligger en sjov historie bag. Med lange bjælker, der blev reddet fra et posthus på Bornholm, og som blev skåret til og pudset og sat sammen til en bænk, fortæller H.C. Jensen.

For 30 år siden kom Kurt Andersen til. Bænken var vist lige kommet op, da han flyttede ind.

- Det blev min tjans at slå græsset omkring bænken, tage den ind hver vinter, vedligeholde den og sikre at den var klar til næste sommersæson, fortæller Kurt Andersen.

For nogle år siden mødte den oprindelige bænk sin skæbne i kraft af en kommunal maskine.

- Men så var problemet jo ikke større, end at kommunen satte en ny bænk op til erstatning. Det er den, der står her nu. Eller vakler. Eller... Det er den, du kan se i dag, siger Kurt Andersen.

Et hændeligt uheld

At man kan komme for tæt på bænken med en landbrugsmaskine fra marksiden - eller med en fejemaskine fra vejsiden - har beboerne på Bellisvej fuld forståelse for.

- Det sker. Det er et hændeligt uheld. Men vi ærgrer os over, at bænken ikke er blevet repareret, og vi står tilbage med en følelse af, at rabatten bliver smallere og smallere hvert år, siger H.C. Jensen.

For nogle år siden - da den oprindelige bænk var blevet erstattet med en ny - blev der sat en kampesten op på hver side af bænken, for at markere, hvor bænken bor, og for at sikre den fra at lide samme kranke skæbne som sin forgænger.

- Men nu er stenene væk, og bænken er blevet slået til lirekassemand, og du kan se, hvor tæt der er dyrket på bænken. Der er faktisk næsten ikke plads til den længere, siger Astrid Jensen.

Spørger man beboerne på Bellisvej, så ønsker man sig, at bænken bliver repareret og vinder hævd på sin egen plads.

At den kan få lov til at blive stående lige der i rabatten med den fine udsigt. Uden at man skal frygte for dens helbred.

- Den oprindelige aftale om at sætte bænken dér blev indgået mellem os på Bellisvej, Rønnede Kommune og den daværende ejer af marken, fortæller H.C. Jensen.

- Vi synes ikke, det er ordentligt, hvis aftalen bare kan annulleres, fordi man vælger at se bort fra den, mener H.C. Jensen.

Et område uden regler Dalgårdsvej er en såkaldt »ikke-udmatrikuleret vej«, og her gælder der ikke ret mange regler. Slet ikke om rabattens bredde. - Det må da være let at gå ind på et matrikelkort og se, hvor bred den rabat skal være, og om der er plads til bænken! Så naiv kan en journalist være. For selvom en stor del af landets veje er udmatrikuleret, så det er klart og tydeligt for enhver, hvor ret og pligt begynder og slutter - så gælder det altså ikke for Dalgårdsvej. Og faktisk heller ikke for en række andre mindre veje i det, der kaldes for det åbne land. - Hvis der opstår en tvist omkring en ikke udmatrikuleret vej, så kræver det faktisk en landinspektørs opmåling og en efterfølgende skelforretning, før man kan sige, hvor vejen går eller hvor bred rabatten skal være det givne sted, forklarer Conny Schultz. Hun er trafikmedarbejder i Faxe Kommunes trafikteam, og det er oftest hende, der ser på vejes og rabatters bredde. - Anlægger du en ny vej, så udmatrikulerer du den typisk og angiver en række krav til vejen og dens omgivelser, forklarer hun. - Men nogle af de helt gamle veje, som oprindeligt blev brugt af ganske få, de er ikke udmatrikuleret, og der findes hverken best practice eller vejledninger for dem, tilføjer Conny Schultz.

Las os ringes ved Selv for lodsejer og byrådsmedlem Erik Rasmussen (V) er det ikke kutyme med de her ikke-udmatrikulerede veje. - Jeg har også sådan én ude ved Roholtevej, hvor marken ligger på begge sider. Og i teorien, så må jeg dyrke helt op til asfalten, hvis jeg havde lyst, forklarer Erik Rasmussen. For marken og vejen er matrikulært set hans. - Men jeg kan faktisk også godt li’, at der er plads til dyreliv, og at der er en grøn kant. Derfor bruger jeg tommelfingerreglen med at holde en meters penge i afstand til vejen, siger Erik Rasmussen. Han blev selv først opmærksom på den tilskadekomne bænk for et par uger siden, da han kørte forbi. - Dem, der kørte maskinen, havde lige glemt at fortælle mig om det, så jeg så det selv, forklarer Erik Rasmussen. - Og jeg er i gang med at hyre en håndværker til at fikse den, for selvfølgelig skal der stå en bæk dér, så man kan nyde udsigten. Jeg kunne bare godt finde på at trække bænken tyve centimeter baglæns, når den skal op igen, for den står lidt dumt i forhold til at holde retningen med maskinerne på marken, siger Erik Rasmussen. Han vil nu af egen drift tage kontakt til beboerne på Bellisvej, så de i fællesskab kan finde en fremtidssikret løsning for bænken. - Jeg synes også, det er en pæn udsigt, og jeg vil faktisk rigtigt gerne i dialog med dem, der står for bænken, siger Erik Rasmussen.