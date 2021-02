Ungdommens Røde Kors arrangeret 22 sommerlejre for børn. Blandt andet på Baunehøj Efterskole i Kulhuse, hvor der i 2019 blev spillet rollespilskampe om det fortryllede land Alasia. Foto: Allan Nørregaard

Udsatte børn mangler en sommerferie i Faxe Ladeplads

Ungdommens Røde Kors mangler unge frivillige, der kan give den bedste sommerferie til børn, som har brug for en pause fra hverdagen.

Bare én uge af din sommerferie. Så lidt skal der til for at give udsatte børn og unge verdens bedste ferie.

Lige nu mangler Ungdommens Røde Kors frivillige til to ferielejre i Faxe Ladeplads. Fælles for børnene er, at deres sommerferie ikke er lig med rejser og forkælelse i lange baner.