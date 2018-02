Tyveknægte med stiksår - hvem er skyldig?

Fire mænd er tiltalt for drabsforsøg, grov vold, vold, trusler, blufærdighedskrænkelse og tilbageholdelse. Den ene erkender at have uddelt slag mod ansigt og overkrop og »givet et knæ« i ansigtet på en anden mand.

- Vi er ved at være vant til tyveknægte. Jeg tænkte egentlig bare at det ville være fint, hvis jeg kunne følge dem ud til motorvejs-tilkørslen, forklarer én af de fire tiltalte, der alle bor i Haslev.

Men tyvenes bil er gået i stykker ved mødet med marken, så tyvene får et lift til Haslev industrikvarter, hvor man i ro og mag kan tale om, hvordan de vil betale for de skader, de undervejs på køreturen har påført de nu tiltaltes fine, dyre biler.

- De var ikke i tvivl om, at de havde lavet noget skidt, og at vi skulle finde ud af en løsning, forklarer samme tiltalte.

- Jeg bød dem på kaffe og te, og så kunne vi se at den ene blødte, så jeg hjalp med at finde forbindingskassen frem inde på kontoret, tilføjer han.

Vist er det dog, at tyvene bliver så bange for de nu tiltalte, at de undervejs væk fra Haslev ringer 112 for at få hjælp af politiet.