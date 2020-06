De to tyve kørte rundt i området med den stjålne gummibad bag på bilen.

Tyve kørte rundt med stjålet gummibåd

Søndag klokken 19.21 fik politiet en anmeldelse om, at en gummibåd var blevet fjernet fra en privat grund lidt uden for Haslev.

Heldigvis havde et vidne bemærket en bil, der havde kørt rundt i området med en gummibåd bagpå, og politiet kunne derfor hurtigt finde frem til både tyv og båd. To mænd på henholdsvis 19 og 45 år fra lokalområdet blev sigtet for tyveri og båden blev leveret tilbage til den retmæssige ejer.