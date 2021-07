Den nye strand i Faxe Ladeplads blev anlagt med indpumpet sand fra havbunden længere ude i sommeren 2019. Så meget strand, som billedet her fra 2019 viser, var der desværre ikke tilbage, hvorfor stranden blev genanlagt i juni 2021. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Tvivlsom kystsikring af stranden

Faxe - 21. juli 2021 kl. 09:59 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

En meget stor interesse for at få DTUs betalte forsøgsrev gør det svært for Faxe Kommune at blive de heldige.

Havet æder hver eneste dag af den nye strand i Faxe Ladeplads, der er skabt af oppumpet sand fra havbunden længere ude i havet.

Derfor har teknik- og miljøudvalgets formand, Eli Jacobi Nielsen (DF), vist stor interesse for at få det forsøgsrev til Faxe Ladeplads, som DTU Aqua har to millioner kroner til at lave.

- Jeg har henvendt mig til vores embedsfolk med ønsket om en ansøgning til DTU Aqua, men jeg har ingen viden om, at der er sket noget i sagen, siger han.

Nu fortæller seniorforsker ved DTU Aqua, Jon Christian Svendsen, til DR Nyheder, at der helt uopfordret er kommet 20 henvendelser fra interesserede grundejerforeninger og kystlaug, som gerne vil have projektet til netop deres område.

Det er derfor højst tvivlsom, om revet, som skal etableres i 100 til 200 meters længde med 4.000 kubikmeter norske granisten vil komme til Faxe Ladeplads. Der er nemlig kun råd til at lave ét eneste forsøgsrev, fastslår Jon Christian Svendsen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at metoden med at etablere end ny strand i Faxe Ladeplads ved hjælp af sandpumpningen ikke er holdbar. Det var en dårlig idé. Det ville være meget bedre at opbygge et nyt stenrev og stenhøfder ved vores østvendte kyster. Det er noget DTU anbefaler, for det er til gavn for både mennesker og fiskeynglen, men kommunerne vil ikke bruge de penge, det koster, siger Søren Jensen, der er formand for foreningen Pionerer i vandløbspleje.

Derfor vedtog teknik- og miljøudvalget at betale 2,12 millioner kroner for den nye sandfodring af stranden, som blev foretaget i juni 2021 med tilførelsen 20.000 kubikmeter sand, så stranden var klar i sommerferien.