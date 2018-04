Marianne Bøyesen (th) oplevede en positiv stemning til mødet, og hun glæder sig sammen med resten af styregruppen til at komme i gang med arbejdet.Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Turismenetværk så dagens lys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turismenetværk så dagens lys

Faxe - 12. april 2018 kl. 17:26 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Turister sidder ikke bare i et feriehus og spiller kort - de bruger penge, og det gavner det lokale erhvervsliv.

Tirsdag aften fik Faxe Kommune et nyt turisme-netværk, der skal hjælpe de lokale turisme-aktører med at udvikle deres forretning. Netværket skal også hjælpe medlemmerne med at få mere indflydelse, både hos politikerne i byrådet og hos VisitSydsjælland-Møn, der står for den fælles turisme-indsats på Sydsjælland.

- VisitSydsjælland-Møn står for den overordnede turisme-indsats, men vi mener stadig, at der er behov for et netværk, der kender de lokale og deres udfordringer. Netværket giver en samlet stemme, og så kan netværket være ambassadører for de lokale turisme-aktører både hos VisitSydsjælland-Møn og hos kommunen, siger Marianne Bøyesen, der er talsperson i det nydannede Faxe Turismenetværk.

Netværket udspringer af Faxe Turistforening, men medlemmerne mente, at der blev brugt for mange ressourcer på det administrative. Faxe Turisme netværk vil i stedet fokusere mere på at skabe inspiration og sparring for de mere end 20 medlemmer, der meldte sig ind allerede tirsdag aften.

Styregruppen i den nye forening består af frontperson for De Hvide Dronninger, Marianne Bøyesen, lejrchef hos Feddet Camping, Kasper Kristensen, lejrchef hos Lægårdens Camping, Henrik Storm og indehaver af Kærskovgård Bed Breakfast, Tine Larsen, men man kan stadig melde sig til styregruppen, hvis man gerne vil være med til at forme fremtiden i det nye netværk.