Se billedserie René Tuekær er inkarneret Bond-fan. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Trippelagenten fylder 60 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trippelagenten fylder 60

Faxe - 24. oktober 2021 kl. 08:11 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Humanist, konsensussøgende. Dedikeret, arbejdsom, erfaren. Arsenal-, Tin Tin- og James Bond-fan.

Hvis René Tuekær skal karakterisere sig selv, så rammer ovenstående stikord ikke helt ved siden af.

Da avisen mødte ham til fødselsdagsinterview, da han fyldte 50 år i 2011, så var det hjemme i privaten, hvor I familien var ved at rokere rundt. Det var nødvendigt, så der var plads til de to unge mennesker.

I dag, 10 år senere, er de dog fløjet for reden.

- Min søn, svigerdatter og vores eneste barnebarn er dog vendt "hjem" og har bygget hus i Haslev. Og min datter og svigersøn har netop meddelt, at de venter deres første barn. Det glæder mig, siger René Tuekær.

Et helt særligt sted

Han har udvalgt locationen for portrætfotograferingen i anledning af hans fødselsdagsinterview version 6.0 med avisen. Valget var ikke svært, forklarer han.

- Vi er ved Kulturhuset Kanten. Området betyder alt for mig. Det er kulminationen af en langsigtet strategisk udvikling og mange gennemtænkte investeringer, som jeg synes understøtter hinanden super godt. Den visionære krone på værket er at kombinere hele to biografsale og museum. Området understøtter i den grad byens centrum og dermed detailhandlen. Jeg har været med i projektet hele vejen, og derfor glædes jeg over det, siger René Tuekær.

- Det gør jeg i øvrigt også over revitaliseringen af Vinkældertorvet, som jeg skal indvie 29. oktober, tilføjer han.

Det er i øvrigt dagen efter hans 60 års fødselsdag.

Kultur i blodet

I sit 50-års portræt forklarede René Tuekær, at det var vigtigt for ham at leve i nuet.

Han drømte om en tur til Oxford i en af yndlingskrimi-karaktererne Inspector Morses fodspor.

- Oxford er gennemført. Briterne er exceptionelle til produktion af krimier, og jeg har naturligvis også fulgt med i efterfølgerme om Lewis og med Unge Morse, fortæller Tuekær.

Mens vi er i kulturen og i filmverdenen og ved fødselarens fritidsinteresser, så er der to andre karakterer, i hver deres ende af skalaen, der også står ham nær.

Det er dels den belgiske tegneseriejournalist Tin Tin og den britiske superagent James Bond.

- Jeg kan rigtig godt lide James Bond-universet og hvordan Bond-filmene faktisk følger med den globale udvikling. Og ja, så er jeg enormt Tin Tin interesseret, men ikke vidende nok til at være med i klubben, spøger han.

En klub han dog har et livsmedlemsskab af er fodboldklubben Arsenal.

- London-klubben er jeg til gengæld ret vidende om. Den har været min helt store passion gennem de seneste 50 år, og ja, jeg spiller da også stadig selv veteranfodbold hver søndag, udendørs året rundt, understreger fødselaren.

Og så er den klassiske musik, inklusive opera, også blevet en fast del af repertoiret af kulturinteresser, afslører han.

Arbejde og arbejde

De fleste af døgnets vågne timer brænder han stadig for to ting: arbejdet som skoleleder på Hotherskolen og virket som lokalpolitiker.

- Skolelederjobbet er et spændende og udviklende arbejde med et stort ansvar. Jeg giver mig fuldt ud, og får meget igen fra personale, elever og forældre. Samtidig vil jeg gerne sige, at det også er hårdt dagligt arbejde at være kommunalpolitiker. Jeg er glad for de mange borgerhenvendelser, jeg får, og den konstante udvikling, jeg er med til, men det er også et virke der gør, at jeg værner meget om min familie. Det er for eksempel derfor, at min kone ikke er synlig på sociale medier. Hun skal ikke understøtte min politiske ageren. Hun har sine egne interesser, fastslår fødselaren.

»Men som 70-årig kan jeg nok ikke se mig selv i politik«.

Sådan sagde René Tuekær i sit 50 års fødselsdagsportræt.

Der er 10 år til du fylder 70. Har du det stadig sådan?

- Aktuelt ved jeg ikke, hvornår jeg stopper med at arbejde på skolen. Og jeg har ikke skiftet mening gennem de sidste 10 år. Det er ikke alderen på 70 år som for mig er afgørende. For mig er det inspirationen gennem selv at være på arbejdsmarkedet som man benytter i sit politiske liv. I den kontekst bruger jeg 70 år, da jeg tænker, at jeg ikke er på arbejdsmarkedet når jeg er 70 år, konstaterer René Tuekær.

Går efter kæden

Fødselaren bringer selv det forestående kommunalvalg på bordet. Banen er kridtet op, og han henviser til den interne uro der er i mange af de store partier, som beskrevet i en analyse i avisen forleden. Men hvordan ser han sine chancer for at få borgmesterkæden om halsen?

- Jeg er borgmesterkandidat, fordi jeg har erfaring og stadig appetit på arbejdsopgaven. Jeg noterer enormt manglende fælles fodslag i et stort parti og i mindre grad men stadig uenighed i et andet stort parti, som Sjællandske medier har beskrevet i den nyligt formulerede valganalyse for Faxe Kommune. Jeg er parat til fire år som borgmester, slår han fast. 60 års fødselsdagen 28. oktober holdes i private rammer.