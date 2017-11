To mænd forsøgte at købe hårprodukter hos frisør i Faxe med en 1000-kroneseddel. Politiet opfordrer til, at man er ekstra opmærksom på tricktyve i disse dage. Foto: Lars Kimer

Tricktyve hos frisøren

Lørdag mellem klokken 14.30 og 15.30 var to mænd kommet brasende ind i en frisørsalon på Kirketorvet i Faxe, og de forsøgte at betale for en hårvoks med en 1000-kroneseddel. Da personalet ikke kunne veksle, måtte de to mænd gå med uforrettet sag.

Politiet opfordrer generelt til at være ekstra vågen og opmærksom på mistænkelige typer. Vær på vagt over for »ukendte« mennesker, der meget gerne vil inden for døren. Fortæl ældre familiemedlemmer, at de skal være opmærksomme og ikke lukke fremmede ind.