Tricktyv sagde at hun var hjemmeplejer

Fredag aften var en 91-årig mand fra Haslev udsat for et tricktyveri, hvor gerningsmændene stjal et værdiskab med kontanter.

På den kedelige baggrund advarer politiet mod at lukke fremmede ind i sit hjem, medmindre de har identificeret sig med et id-kort, og det er nogen, man har en aftale med. Sørg for at holde adgangsdøre låst, så uvedkommende ikke ubemærket kan snige sig ind, lyder det fra politiet.