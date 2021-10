Send til din ven. X Artiklen: Trekløver udpeger hvilke hoveder der skal rulle først Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trekløver udpeger hvilke hoveder der skal rulle først

Faxe - 10. oktober 2021 kl. 15:44 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har fremlagt deres bud på et budget frem. Et alternativ til det budget, som flertalsgruppe: Venstre, DF, Konservative, LA og Lokallisten har indgået aftale om.

På de store linjer afviger det alternative budget markant fra flertalsgrupens budget ved ikke at have en omfartsvej ved Haslev med og ved at man helt har sløjfet en reduktion i de såkaldte pris- og lønfremskrivninger. Det var også de to knaster, der gjorde, at de tre partier ikke kunne være med i flertalsgruppens budgetforslag og måtte forlade budgetforhandlingerne allerede på første forhandlingsdag.

»Faxe Kommunes økonomi er hårdt presset. Selv om vi dropper omfartsvejen og derved får råd til både daginstitution i Rønnede og fortsat arbejde henimod en ny daginstitution i Haslev, kommer vi ikke uden om besparelser på driften på mindst 30 mio.«

Sådan indleder de tre partier den pressemeddelelse, der følger med det alternative budget.

Skærer fra toppen

De skriver videre: »Kommunens ledere skal ikke stå med ansvaret for at finde personalereduktioner for i omegnen af 10 millioner kroner. Et beløb svarende til mindst 25 årsværk, hvis arbejde de tilbageværende kolleger skal løbe stærkere for at nå. Den service, borgerne oplever, skal ikke forringes yderligere som følge af færre medarbejdere.«

Besparelserne skal i stedet starte på direktionsgangen, foreslår de tre partier. Her skal antallet af direktører reduceres. I øjeblikket er der ansat to direktører foruden kommunaldirektøren. Det tal skal reduceres til to.

Så vil de tre partier også reducere antallet af centerchefer. I øjeblikket er der otte centerchefstillinger: centerchef for ejendomme, for plan og miljø, for sundhed og pleje, for beskæftigelse, for børn og undervisning, for kultur, frivillighed og borgerservice samt to ledige centerchefstillinger for økonomi og for familie og socialområdet. Her skal der skæres én stilling fra.

Samtidig med nedlæggelsen af centerchefstillingen vil der også skulle nedlægges det tilsvarende politiske udvalg.

Hvilken direktør og centerchef skal fyres?

- Det kan jeg selvfølgelig ikke komme med et bud på her, for det er begge beslutninger, som vi politikere skal træffe sammen med kommunaldirektøren, siger Camilla Meyer, gruppeformand for Socialdemokratiet.

En ekstra lukkeuge Målet med trekløverets budgetforslag er at få besparelserne så langt væk fra borgerne som muligt, forklarer Camilla Meyer videre:

- Vi vil velfærd først. Vi er enige om, at vi står over for en utaknemmelig opgave. Lige meget hvordan vi vender og drejer det, så skal vi spare rigtig mange penge. Vi tre partier vil bare ikke sende spareaben ud til lederne. Den opgave skal vi være ansvarlige og påtage os politisk, og det har vi blandt andet gjort ved at foreslå at starte med at reducere i antallet af direktører og centerchefer, siger hun.

Hun fremhæver et eksempel:

- Vi vil hellere have, at vores daginstitutioner holder lukket en uge mere i sommerferieperioden, end vi vil bede lederne om at skære i personalegruppen. Det giver potentielt noget mere bøvl for forældrene, der skal have tilpasset lukketiderne med deres afholdelse af ferie, men vi vil fortsat have nødpasning, så man kan få passet sit barn. På medarbejdersiden vil det betyde, at flere medarbejdere vil kunne holde ferie i sommerferieperioden, det vil betyde en reduktion af vikarer til feriedækning resten af året og på den måde spare den enkelte institution for en potentiel vikarudgift, siger Camilla Meyer.

Ungehus og akademi De tre »røde« partier har også afsat penge til driften af et ungehus og et håndboldakademi. Og der er også indarbejdet Endvidere er det vigtigt for os at styrke den specialpædagogiske støtte for børn i vores dagtilbud.

Derudover vil de tre partier afprøve mulighederne for et digitalt uddannelsessted i Faxe, »så man i højere grad kan deltage i videreuddannelse fra sit lokalområde«, står der i pressemeddelelsen. Endelig vil de tre partier afsætte to millioner kroner årligt til medarbejderrettede tiltag, som har til formål at forsøge at nedbringe sygefraværet i kommunen.