Tre ungdomsklubber lukket

- Vi har i udvalget været enige om, at det er ærgerligt, hvis der ikke skulle være klubber i alle byer, men man har også haft en forståelse af, at mekanismerne for at de unge møder op, sker på baggrund af at kammeraterne også gør det . Derfor skal vi have gang i et opsøgende arbejde for at fortælle, at det med at gå i klub i Faxe Kommune, det er hamrende fedt, lød det fra formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA) på seneste byrådsmøde.