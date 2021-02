Se billedserie Marianne Ørgaard kritiserede lukningen af de tre klubber i Dalby, Rønnede og Karise, da den blev gennemført for et års tid siden. Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Tre ungdomsklubber genåbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tre ungdomsklubber genåbner

For lidt over et år siden nedlagde byrådet tre klubtilbud, fordi der ikke var nok, der brugte dem - nu åbner byrådet dem alle tre igen.

Faxe - 26. februar 2021 kl. 22:04 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Fremover vil der igen være ungdomsklubber i Dalby, Rønnede og Karise på trods af, at de tre klubtilbud blev lukket i oktober 2019. På torsdagens byrådsmøde blev det nemlig vedtaget, at de tre tilbud skulle genåbnes, og at man skal forsøge, at få de unge til at bruge dem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger