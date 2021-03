Se billedserie 8. marts fortæller Lars Brygmann om sin rejse over indlandsisen med ni krigsveteraner.

Tre spændende gratis foredrag

Faxe - 05. marts 2021 kl. 16:23 Kontakt redaktionen

Landets aftenskoler er som mange andre hårdt ramt af coronanedlukningen.

Langt hovedparten af alle de planlagte kurser, foredrag og udflugter er aflyst. Kun online-kurser og udendørs aktiviteter kan gennemføres.

FOF, der med sine årlige 250.000 kursister er landet største aftenskoleforbund, ser frem til, at det igen bliver muligt at slå dørene op. Men under overskriften »Mens vi venter...« søsætter FOF et gratis foredragstilbud til alle danskere.

Forsamlingsloftet umuliggør selvfølgelig, at folk mødes fysisk. I stedet tilbyder FOF nu her i marts måned tre gratis onlineforedrag med henholdsvis Lars Brygmann, Sara Omar og René Dahl Andersen.

Mandag den 8. marts fortæller Lars Brygmann om sin rejse over indlandsisen sammen med ni krigsveteraner med ar på krop og sjæl.

Onsdag den 10. marts taler Sara Omar med afsæt i sit forfatterskab med Anne Sophia Hermansen om sit syn på menneskers fundamentale rettigheder.

Tirsdag den 16. marts giver René Dahl Andersen, der som ansat i Politiets Efterretningstjeneste har infiltreret hårde kriminelle miljøer, et indblik i den kriminelle underverden.

Alle tre foredrag begynder klokken 19 og varer cirka en halv time.

- Vi håber, at vores tre foredragsholdere kan give en mental vitaminindsprøjtning til dem, der ser med. Og vi har valgt at gøre tilbuddet gratis, fordi vi gerne vil kvittere for den opbakning vi har fået under coronanedlukningen. Så vores tilbud er også en tak til alle dem, der har bakket op om os i en svær tid, fortæller Kirsten Paulsen, der skoleleder for FOF Sydøst.

- Initiativet skal ses som et forsøg på at sprede lidt lys i en tid, hvor coronatrætheden sætter sine spor. Vi vil gerne sende en stor buket roser til vores deltagere og undervisere, der har taget de mange logistiske udfordringer i stiv arm. Da vi i efteråret fik mulighed for at genåbne med håndsprit, afstand og god fornuft, tog folk de nye restriktioner til sig uden at kny. Det vigtigste for dem var, at de igen kunne hente viden og færdigheder sammen med andre. Da vi så igen måtte lukke ned igen før jul, blev de ærgerlige over igen at gå glip af aftenskolefællesskabet, men anerkendte, at sådan måtte det nødvendigvis være af hensyn til folkesundheden, siger hun.

Endelig retter FOF Sydøst også en tak til både de lokale og de nationale politikere:

- Vi vil i FOF også gerne sige tak til de mange politikere i kommuner og Folketing. Deres økonomiske håndsrækning har været med til at sikre, at vi kan slå dørene op med masser af kurser og foredrag, når aftenskolerne igen får lov til at åbne, siger Kirsten Paulsen.

Selvom det er gratis at deltage i FOF's onlineforedrag er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@fof-sydost.dk eller på FOF Sydøsts Facebookside , hvor du også kan læse mere om de enkelte foredrag.