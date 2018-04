Der blev udskrevet adskillige bøder i fredag og søndag i Faxe. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Travle dage for politiet i Faxe

Faxe - 16. april 2018 kl. 10:00 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag klokken 14 til 21 kontrollerede politiet trafikken i Faxe, hvor en blev sigtet for både at køre i et stjålet køretøj uden kørekort, forårsage et færdselsuheld og køre fra stedet. Manden havde heller ikke forsikring og bruge andre nummerplader end dem, der hørte til bilen.

En anden blev sigtet for manglende forsikring på sin knallert, fire er sigtet for brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel, en brugte ikke sikkerhedssele, en er sigtet for at være passager på en knallert, to er sigtet for at gå over for rødt i lyskryds og en blev sigtet for at kaste affald på gaden.

Politiet vendte tilbage søndag klokken 14 til 18, hvor en blev sigtet for at køre på motorcykel uden kørekort, en er sigtet for manglende forsikring på sin motorcykel, en er sigtet for ikke at holde stille ved fuldt stop, en er sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørsel og en blev sigtet for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen.