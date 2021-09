Se billedserie Slæden bliver tungere og tungere, jo længere man kommer, så selvom der er godt med kræfter, bliver det hårdt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Traktorfolket kom tilbage på græs

Faxe Pulling kunne i weekenden endelig efter to års pause igen invitere til traktortræk i Faxe, og det var tydeligvis noget, som gæsterne havde glædet sig til.

Faxe - 20. september 2021

Massey Ferguson, John Deere og masser af andre traktormærker var repræsenteret på Skovgårdsvej i Faxe, da der endelig igen blev budt på traktortræk i Faxe Pulling. Arrangørerne slog dørene op lørdag formiddag klokken ti, og allerede fra første minut var der kø ved indgangen, og den voksede støt efterhånden som minutterne gik

Og i år var det også et noget udvidet program, der kunne opleves, så tilhængere af høj oktan og store maskiner fik stillet deres lyster.

- I år er der næsten 200 lastbiler, og det er væsentligt flere end de tidligere år, og så er der selvfølgelig også over 40 traktorer, og det er jo fedt at være med til at arrangere, fortæller Bjørn Hansen, der står for traktortræk-delen af arrangementet.

Vokset i størrelse Bjørn Hansen og de øvrige arrangører har i mange år sørget for at børn og voksne fra hele landet kunne komme til Faxe og får tilfredsstillet det indre legebarn, men arrangementet er efterhånden blevet så populært, at det er vokset arrangørerne over hovedet.

Det er nemlig ikke meningen, at arrangørerne skal tjene penge på stævnet, men pengene skal stadig lægges ud, og det skaber noget usikkerhed - især i en tid, hvor mange ting er blevet aflyst.

Udover traktortræk er arrangementet også et truckerstævne, og der var nogle imponerende lastbiler imellem. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Fra næste år bliver der oprettet en forening, så vi kan holde økonomien adskilt. Der bliver jo lagt rigtig mange penge ud, så det hele kan blive stablet på benene, så det er bedst for arrangementets fremtid, hvis der kommer lidt mere sikkerhed omkring økonomien, siger Bjørn Hansen, der dog understreger, at målet stadig er, at få arrangementet til at gå i nul.

Hollandsk besøg På marken var der mange glade ansigter, og en del af dem var nye.

To ansigter, der med garanti var nye, sad på Denny Hvizing og Gijs Prangez, hvis navne afslører, at de ikke holder til i Danmark til dagligt. De to unge hollændere arbejder nemlig til dagligt på Baltic Pipe-projektet, og de havde fået lov til at hive nogle af byggepladsens maskiner med til Faxe i weekenden.

- Der var et par af de andre på byggepladsen, der nævnte, at der var det her arrangement i weekenden, så vi synes, det kunne være sjovt at tage af sted, lyder det fra Denny Hvizing, der sammen med nogle andre fra deres hollandske firma var mødt op med to lastbiler og et par traktorer.

De to kollegaer har aldrig kørt traktortræk før, men det er måske heller ikke kun traktortrækket, der har lokket dem til Faxe.

Der var traktorunderholdning for hele familien både lørdag og søndag på Skovgårdsvej. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Altså vi kom i går, og da vi havde stillet lasbilerne op, var der musik og kolde øl ovre ved indgangen, og det er også lidt derfor, vi er her, griner Gijs Prangez.

Om man var der for de rå hestekræfter, den hyggelige stemning eller de kolde øl, så var der i hvert fald ingen, der gik forgæves til weekendens traktortræk, der med alt tydelighed virkelig havde været savnet de seneste år. Du kan se alle billederne fra stævnet ved at klikke på billedet øverst i denne artikel.

Maskinerne imponerede på marken i Faxe. Foto: Jørgen C. Jørgensen