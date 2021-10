Pia Backquist, spidskandidat for Nye Borgerlige i Faxe, vil helst slet ikke have sat plakater op. Men partipolitikken foreskrev at hun gjorde det. Foto: Erik Graversen

Send til din ven. X Artiklen: Træt af plakatkaos: Èn plakat er nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Træt af plakatkaos: Èn plakat er nok

Faxe - 25. oktober 2021 kl. 09:07 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Faxe Kommune: Men man kan helt miste pusten, når man kigger sig rundt i landskabet, der har undergået en forvanling med ansigter i pælene allevegne i løbet af weekenden.

Man kan også godt mistepusten, efter at have sat alle plakaterne op konstaterer Pia Backquist. Hun har prøvet plakatræset før, men det er første gang, hun selv stiller op som spidskandidat for et parti, som ikke allerede sidder i Faxe Byråd.

- Jeg synes at det bliver mere og mere råt. Jeg var en af dem, der egentlig helst ville have været foruden plakater, men mit parti har en politik om , at det skal man have, så så har jeg det selvfølgelig også, siger hun.

Hun har fået trykt 250 styk.

- Hvor megen effekt på folks stillingtagen plakaterne egentlig har, det ved jeg ikke. Jeg er spændt på at se, hvordan valget bliver for LokalListen, for de har jo valgt slet ikke at sætte plakater op denne gang. Jeg er spændt på, om det rykker ved noget, siger Pia Backquist.

Hvis hun skulle bestemme, så ville hun hellere have én plakat med alle kandidater fra alle partierne hængt op ude ved valgstederne.

- Så kunne folk orientere sig lige inden de gik ind for at stemme og få en mulighed for at huske navnet på den kandidat de lige snakkede med uden for brugsen den anden dag, siger hun.

Hjælper hinanden

Turen rundt i kommunen med plakaterne startede for hende, lige som alle andre, lørdag på slaget 12 ved Dalby Brugs, og efter godt fire timer, så er hun i mål med den planlagte rute.

- Jeg fik de placeringer, jeg gerne ville have, så det gik egentlig fint. Vi har gjort det sådan, at vi har en stak med et mix af alle fem NB-kandidater med ud hver, og så har vi fordelt os på ruter forskellige steder. Det gør, at man er fri for at vi alle skal fare land og rige rundt med vores plakater, og ås har vi tillid til, at vores partikollegaer også tager ansvar på det område de hænger vores plakater op i, forklarer hun.

Vejen til pælen har nogle steder været lidt lang og sej, men de fleste steder er opsætningen gået fredeligt, synes hun.

- Der er godt nok kamp om pladserne nogle steder. Det gik mega hurtigt at få sat op i Dalby, for der var vi alene fra partiet, men andre steder var der en fem-seks socialdemokratiske biler og lige så mange Venstre-biler. De steder var pælene jo hurtigt fyldt op. Når vi kører opsætning af plakater på de her præmisser, så er det bare alles kamp mod alle. Jeg kunne godt kunne tænke mig, at alle partier og kandidater fik lige mulighed for at blive set. Det er ikke alle små partier, de har 10 mand til at sætte op for sig. Det er en ulige kamp, som gør det svært for små, nye partier at få samme synlighed, siger hun.

Turen rundt gik fra Dalby og videre til Tureby og oplandet deromkring, og til sidst manglede der lige et par stykker i pælene i terslev, som Pia Backquist fik sat op.

-Jeg er egentlig alt i alt meget tilfredse med både forløbet og resultatet, siger hun.

Forventer at komme ind

Liberal Alliance kom ind i Faxe Byråd som nye parti ved kommunalvalget i 2017. Nye Borgerlige håber at gøre dem kunsten efter ved dette valg, men der bliver kamp om pladserne, forudser Pia Backquist.

- De små partier er dem der kæmper om de sidste stole. , men vi har en forventing om at komme ind. Det vil også give noget mere dynamik i det politiske arbejde, end hvis der bare er mange fra et enkelt eller to partier. Men i sidste ende er det jo op til vælgerne, hvordan byrådet skal sammensættes, konstaterer hun.