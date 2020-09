Træstubben bliver stående

»Tak for forslaget. Det er aftalen, af stubben bliver stående tilbage til glæde for biodiversiteten (biller, orme m.m.) Om den bliver skåret lidt til i forhold til nu, kan jeg ikke sige, men den bliver ikke fjernet. Hvis der er en lokal motorsavskunstner, der vil komme med et forslag til udsmykning, så er jeg meget modtagelig for forslag«, skriver Ole Vive.