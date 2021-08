Se billedserie Eddie van Lüthje og hans kone Helle engagerede sig for et år siden i visionen. På fredag klokken 17 indvies det imponerende kunstværk lavet af musebøgen, der spirede op fra musenes vinterforråd. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Træskulpturen indvies fredag aften

Faxe - 31. august 2021 kl. 12:10 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Malik Mabe har skabt en unik skulptur af musebøgen ved Faxe Ladeplads Station. Over 300 mennesker har støttet kunstværket.

Motorsavskunstneren Malik Mabe har i de seneste to måneder forarbejdet træstubben på den 200 år gamle musebøg ved Faxe Ladeplads Station, der blev fældet i september 2020, fordi Faxe Kommunes rådgiver vurderede, at træet var råddent og ville falde sammen.

Da grenene var skåret væk, og stubben stod tilbage i fire en halv meters højde, så Helle Reumert van Lüthje en mulighed i de 10-12 sammenvoksende stammer:

De kunne nemlig blive til et kunstværk.

Hun tog straks kontakt til borgmester Ole Vive (V), der selv bor i Faxe Ladeplads, og han var positiv overfor idéen, som dog kom til at kræve et enormt engagement fra både Helle og Eddie van Lüthje.

Over 150.000 kroner i alt Erhvervs- og kulturudvalget ville gerne støtte projektet med det samme beløb, som der kunne samles ind fra borgere og virksomheder i området.

Det er blevet til næsten 70.000 kroner, og dermed måtte Faxe Kommune levere alle de 65.000 kroner, som udvalget maksimalt ville bidrage med fra kommunekassen.

At en del af de indsamlede penge er kommet fra lokalpolitikernes egne lommer gør kun resultatet endnu mere imponerende, og det stopper slet ikke her:

- I forbindelse med Gisselfeld Klosters årlig uddeling ringede Helene Danneskiold-Samsøe til Helle og mig. De ville nemlig give os to gamle tosser 20.000 kroner, fordi vi havde fået den rablende skøre idé og gennemførte den. Det skulle vi have et klap på skulderen for, fortæller Eddie van Lüthje, da avisen møder ham i regnvejr ved foden af den nu næsten helt færdige skulptur, som Malik Mabe har forarbejdet med fem forskellige svær på sin motorsav.

Folkets Park i ladepladsen - Det er en skulptur, men det er også en fjollet idé, som sådan nogle gamle 70er-flippere får. Det er over 300 mennesker, som har givet penge til projektet. Vi vil gerne have lavet det om til en Folkets Park, og folk med rollator skal kunne komme herop, siger Eddie van Lüthje.

Kunstneren selv er blevet syg, håndværkeren der skal »formøble« de 20.000 kroner fra Gisselfeld, skar sig i hånden med en vinkelsliber, da han var ved at anlægge en ny sti for gangbesværede op til træet, og Eddie van Lüthje er netop blev opereret for hudkræft på ryggen.

Men han er mødt op i regnen på vejen til Karise, hvor han skal hente et solpanel til den blinkende lampe i toppen af kunstværket på byens gamle fyrtårn, der lyser for »Otto«, som er værkets hovedperson.

- Kalkblokkene, der er skåret ud på siden af træet, er sådan nogle der blev kørt oppe fra Faxe Kalkbrud ned til strandkanten på hestevogne og læsset ud i små både, som den her Otto roede ud til de større skibe.

- Det er faktisk en vikingesnekke, men den mangler sit dragehoved, fordi det politiske flertalt har bestemt, at Otto ikke må kunne forveksles med Rollo, der var en vikingehøvding oppe i Faxe i 875, som blev greve af Normandiet og gift med kongens søster. Rollos barnebarn, der hed Villaume, blev senere Vilhelm Erobreren, fortæller Eddie van Lüthje.

- Måske er det i virkeligheden Malik selv. Der er også nogle, som mener, at det er Stauning eller julemanden, som en lille pige har sagt. Og for en uge dage siden kom der et spansk ægtepar cyklende og sagde, at det var Santiago, maurerne-morderen, der genopstod i 1400-tallet. Der står nemlig en skulptur af ham i Nordspanien, så de stod længe og filmede Otto, siger han og fortæller, at Otto er navngivet fra C.V. Jørgensen-sangen Costa del Sol.

Imponerende kunst Og det er helt igennem imponerende, hvor livagtig Otto er. Selv om det kun er Malik Mabes tredje ansigt.

De fine fuger er skåret med den lille og helt spidse motorsav, og Otto ser så levende ud, at man nærmest får lyst til at tale med ham.

Udover Otto rummer kunstværket også en stor krokodille fra det levende koralhav, som fandtes for 63 millioner år siden.

Eddie van Lüthje er sikker på, at det er Danmarks største træskulptur, der nu står i Folkets Park i Faxe Ladeplads.

Træskulpturen bliver indviet fredag den 3. september klokken 17 i forbindelse med kulturnatten. Og hvor mange år der går, før Otto og resten af den store stub er formuldet, det afhænger blandt andet af, hvor meget af den dyre norske træolie, som bliver tilført.