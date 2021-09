Se billedserie Bartender Anette Normind (til venstre) og resten af klientellet på Faxe Bodega gik til filmen onsdag. Her besøgte et hold skuespillere og kamerafolk stedet for at optage en ny reklamefilm for OK Benzin. Foto: Kathrine Harvey

Torben måtte vige fra sin stamplads

Faxe - 29. september 2021 kl. 18:36 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Faxe Bodega plejer at åbne klokken 11.00 alle ugens dage, men onsdag var en undtagelse.

- Jeg havde skrevet ud i Facebook-gruppen og til dem jeg kender hernede fra, at jeg ville åbne allerede klokken 9.00, og at alle var velkomne til at komme herned, fordi i dag fik vi besøg af et filmhold, fortæller Anette Normind.

Hun er fast bartender på Faxe Bodega på 13. år.

Rundt om i baren sidder en broget flok af faste gæster og en sluttet skare af "strøgkunder", der har søgt ly for regnen.

- Der mangler toiletpapir på herretoilettet, kommer en gæst og fortæller.

- Du må på dametoilettet næste gang så, griner Anette Normind, og tilføjer: - Nej, nej, jeg skal nok finde noget papir til jer.

Stor opbakning Det faste klientel stod klar i baren allerede fra morgenstunden, fordi Anette havde inviteret.

- Ja, der sker jo næsten kun det samme her hver dag, men i dag fik vi besøg af 25-30 folk, der skulle optage en ny reklamefilm for OK Benzin. De havde udvalgt os, fordi de skulle bruge en rigtig gammeldags bodega med brunt loft og ja, det har vi jo, fortæller Anette Normind.

Holdet rykkede ind med projektører, lærreder og store kameraer og var der effektivt og optage i en halv time, og så var de kørt igen.

- De var simpelthen så professionelle, og gæsterne her var med som statister indimellem. Det var der nogle af dem der syntes, var ret sjovt. De har savnet at være her under corona, dét har vi kunnet mærke, og både de faste gæster, altså de voksne og også de unge er virkelig vendt talstærkt tilbage, efter vi er åbnet igen. Det er simpelthen så dejligt, siger Anette Normind.

Filmstjerne for en dag I baren sidder blandt andre 50-årige Torben Petersen.

Han er "alkoholiker med en masse sygdomme", som han selv formulerer det. Han er nabo til bodegaen i øvrigt, så her har han kommet næsten hver dag de seneste 12 år.

- Jeg blev egentlig smidt væk fra min plads her i dag. Det er her omkring, jeg plejer at sidde, og min jakke hænger her, som du kan se. Men lige pludselig så skulle hovedpersonen i reklamen sidde der. Så måtte jeg rykke ned i bunden af baren, men det var også ok, forklarer Torben Petersen.

Han kunne nemlig bare sætte sig tilbage på pladsen, når optagelserne var færdige og filmholdet kørt igen.

- Men så fik jeg sat mig et sted, som jeg kom til at indgå i slutscenen, og så sagde folkene bag filmen, at når jeg var synlig i filmen, så fik jeg 500 kroner som betaling. Det er da meget godt for at have lånt sin plads ud, synes du ikke, griner han.

- Filmfolkene kunne ikke sige, hvornår reklamefilmen ville komme ud, men den vil blive vist på landsdækkende tv, fortalte de, så vi må holde øje i fjernsynet de kommende uger, konstaterer Anette Normind.

Stadig til salg Hun fortæller i øvrigt, at Faxe Bodega stadig er til salg, som avisen kunne fortælle for en måned siden.

- Vibeke er gået bort, og ja, Mogens vil stadig gerne sælge bodegaen. Der har været en del, som har vist interesse, så vi håber da, at der kommer nogle nye, der vil drive bodegaen videre, siger Anette Normind.