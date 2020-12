Topkarakter til bagerlærling i Karise Bageri

- Det, der gør bagermester Michael Nielsens virksomhed særlig er, at der bliver gjort meget ud af, at alle har det godt. Vi bliver aldrig set ned på hvis vi gør noget forkert. Der er plads til idéer og udfolde sig på rigtig mange områder, jeg mærker ikke, at jeg er lærling, grundet det store ansvar vi får lov til at få, så vi kan vokse med alle opgaverne, skrev Camilla Andersen i sin indstilling.