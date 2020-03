Flystriberne over Martin Bisps hoved er forsvundet, men han holder humøret højt ved kontoret hjemme på Vallebovej syd for Faxe. Arkivfoto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Top Tours rejsende er nu hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Top Tours rejsende er nu hjemme

Faxe - 28. marts 2020 kl. 11:30 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogle hårde dage og uger, har Top Tours nu endelig fået alle sine rejsende hjem fra krydstogtskibene, der anløb Marseilles, og fra de fjerneste egne af verden.

- Det har været et kapløb med tiden, og en koordineringsøvelse i højeste gear, at nå det før luftrumene lukkede ned. Heldigvis har vores rejsende udvist stor forståelse og tålmodighed. Alle er kommet raske hjem, og er nu i hjemmekarantæne. Der mangler dog én mand, som var på en drømmerejse dybt inde i det filippinske øhav. Han har skrevet til mig i dag, at han er kommet til Manila efter et døgns rejse, og nu er det svært at få ham ud, men vi arbejder på det, til han er hjemme, siger indehaveren af Top Tours, Martin Bisp, fra hovedkontoret på Vallebovej syd for Faxe.

Alle rejsemål er indstillet

Top Tours arrangerer rejser til blandt andet USA, Dubai, Indien og Fjernøsten, hvor Thailand er det helt store rejsemål.

Men disse feriemål er nu indstilet, ligesom Top Tours Formel 1-rejser.

- Alle vores destinationer og 96 procent af flytrafikken er lukket ned. Vi har tidligere oplevet SARS, men nu er vi i en historisk krise, som ingen ved hvor ender. Det, der sker nu, er aldrig set før. Men håbet og drømmene lever heldigvis. Det kan vi mærke hos vores kunder, siger Martin Bisp.

- Lige nu kan vi jo ikke engang rejse en tur til den svenske skærgård. Jeg tror desværre ikke, at rejselysten vil vende tilbage før i efteråret, og vi kigger ind i 2021, før vi igen forventer en gradvis normalisering af de logistiske forhold. Men når kunderne vender tilbage, så er vi klar. Derfor gør jeg alt, hvad jeg kan for at fastholde vores 14 ansatte i Danmark. Det er de helt rigtige muligheder, staten har stilet til rådighed for lønkompensation og dækning af driftsomkostninger, siger Martin Bisp.

Top Tours har kontorer ved Faxe, i Helsingør og København og aftaler med rigtig mange flyselskaber, hoteller og guider ude i verden.

- De er alle hårdt ramt lige nu, hvor både små og meget store hoteller er lukket ned. Det rigtig fine for vores kunder, der har købt vores pakkerejser, er, at de kan få pengene retur igennem Rejsegarantifonden, men foreløbig kun for rejser der er købt frem til 13. april i år, siger Martin Bisp.