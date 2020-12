Tøjhandler: Vi er her endnu

Detailhandlen holder i høj grad stadig åbent, minder Ib Elberg om. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Faxe - 07. december 2020 kl. 15:51 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

- Du må da ikke skrive, at Faxe lukker. Vi er her, vi er lige her, siger Ib Elberg.

Han står bag Din Tøjmand på Vinkældertorvet i Faxe, og han er i høj grad på arbejde. Og han minder om, at detailhandlen stadig er i fuld sving og slår knuder på sig selv for at yde god service trods nye corona-restriktioner.

- Jo, jo, eleverne og de offentligt ansatte er sendt hjem. Men vi - og vi er altså i omegnen af 3.000 ansatte i detailhandlen her i kommunen - er her altså stadig, siger Ib Elberg.

- Vi sørger for håndsprit, vi har ekstra mundbind, hvis du har glemt dit, vi tilbyder udvidet bytte-mulighed. Vi gør alt, vi overhovedet kan for at gøre det til en god og tryg oplevelse at handle hos os, siger Ib Elberg.

Han taler ikke kun på egne vegne, men også på vegne af resten af den stedlige detailhandel, når han tager Faxe Erhvervsråd-kasketten på.

- Mens nogle brancher er tvangslukket og får kompensation fra staten, så er vi stadig nogle brancher, der holder åbent - også selvom vi ligger i en kommune med et højt smittetryk, siger Ib Elberg.

Og det gælder altså detailhandlen; specialforretningerne med tøj og personlig pleje, frisører, boghandlere, dagligvare-forretninger, interiør-forretninger og slikbutikker.

- Og vi er så glade for, at vores kunder tager vores og deres egen sikkerhed alvorligt. Vi holder længe åbent, til gengæld er kunderne gode til at sprede deres besøg ud og kun handle én ad gangen, siger Ib Elberg.