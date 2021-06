Se billedserie Carsten Niss (tv) arbejder i skoletjenesten. Her ses han med en skoleklasse på opdagelse i Faxe Kalkbrud.

To nye arter af søstjerner er danekræ

Faxe - 09. juni 2021 kl. 06:47 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Carsten Niss har fundet fossilerne af to nye arter af søstjerner, der aldrig før er set i Faxe Kalkbrud.

Skoletjenesteleder Carsten Niss fra Østsjællands Museum har i forbindelse med sit arbejde gjort to virkelig spændende fund:

Nemlig ikke mindre end fossilerne af to nye arter af søstjerner, der aldrig før er fundet i kalken i Faxe Kalkbrud.

De fornemme fund blev 27. maj i år erklæret for danekræ, hvilket betyder, at det er geologiske fund af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi.

- Stauranderaster og Valettaster er to arter, som stadig lever i dag. Men nu ved vi, at de også var her for 63 millioner år siden eller mere, siger Carsten Niss, der er meget stolt over sine fund, som er det første danekræ, han får registreret.

- Der var allerede fundet seks kendte arter af søstjerner i Faxe Kalkbrud. Og nu har vi viden om otte. Mit fund er gjort i et område på tre gange otte meter i nogle gamle bunker af affaldskalk, der ikke er rørt i mange år. Og det der er meget unikt er, at jeg har fundet alle otte arter i de spande med kalk, som jeg havde taget med hjem til skolelaboratoriet, fortæller Carsten Niss.

Penge i danekræ For den tidligere skolelærer, der nu er fastansat på museet, er der ikke nogen økonomisk vinding forbundet med fundet, fordi han arbejder professionelt med geologi, men det har der været for alle de amatører, som i årenes løb har gjort fund af danekræ og danefæ i Faxe Kalkbrud.

- Loven kom i 1990, og allerede samme år gjorde Leif Rasmussen og hans mor Alice Rasmussen det tredje geologiske fund i Danmark. Siden er der i snit gjort et fund om året i Faxe. Mine to fund er nummer 1167 og 1168, og det er værd at vide, at statens belønning for fundene går fra 1500 op til 10.000 for de fleste fund af sten, mineraler og fossiler. Men de 15 personer, der fandt stykker af Ejby-meteoren, som faldt ned i 2016, har tilsammen fået udbetalt to millioner kroner, så det er ikke kun sølvskatte, der giver en meget stor findeløn, siger Carsten Niss.

Nye mikroskoper Geomuseum Faxe har for nylig indkøbt en række mikroskoper til undersøgelse af mindre stykker kalk fra Faxe Kalkbrud. Og det var sådan et, som Carsten Niss brugte til at gøre sine nye fund:

- Det er meget sjældent, at der findes nye arter af store fossiler, men med mikroskop kan man finde mange nye ting. Da jeg skulle øve mig i at bruge de nye apparater, fandt jeg flere ting som jeg ikke var sikker på hvad var, så jeg tog dem med til vores museumsinspektører Jesper Milàn og Sten Lennart Jakobsen, der ved hjælp fra en hollandsk ekspert i fossile søstjerner kunne bekræfte, at der var tale om to nye arter af søstjerner.

- Fundene er indstillet til danekrævurdering, og der skal nu skrives en videnskabelig artikel, siger Carsten Niss, der glæder sig til, at den næste regnvejrsdag kommer, når han har en skoleklasse på besøg.

- Når vi ikke kan gå ude og hakke i kalken, så sidder vi nemlig inde og undersøger kalk, der er hentet, og jeg håber, at mit nye fund kan anspore vores gæster til at gå i gang med at finde noget spændende selv, siger han.