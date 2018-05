To mænd forsvundet efter sejltur: Ikke set siden onsdag aften

Torsdag eftermiddag klokken 15.59 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om, at to personer var taget ud og sejle ved Faxe Ladeplads Havn omkring klokken 21 onsdag aften, men aldrig er kommet tilbage.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen til sn.dk.

- Vi har både i går og i dag været ude at lede i flere timer efter de her to mænd med hunde, helikopter, flere både og droner, men det er desværre ikke lykkedes at finde dem endnu, siger Kent Edvardsen til sn.dk.

Der er dels søgt ude over og i Fakse Bugt og dels langs kysten.

De to mænd på 38 og 50 år var taget ud på en sejltur i jagtpram med sort påhængsmotor, og skulle efter endt sejltur onsdag aften vende retur, men de er aldrig vendt tilbage.

- Vi ved ikke hvor de er, ligesom vi heller ikke har fundet skydeprammen. Vores eftersøgning har ikke givet noget resultat, og det er klart, at jo længere man er til havs jo mindre bliver chancen for at overleve i vandet, siger vagtchefen.

Politiet arbejder derfor ud fra en teori om, at der kan være sket noget med de to personer.

Foreløbigt er der ikke yderligere signalement af de to personer, og de pårørende er underrettet.

Hvis nogen har oplysninger kan politiet kontaktes på 114.

sn.dk følger sagen...