Tiltalte i retten for gruppevoldtægt mod 15-årig: »Hun nød det«

De fire unge mænd, der er tiltalt for gruppevoldtægt mod en 15-årig pige, forklarede tirsdag i retten, at der var tale om gensidig sex.

Faxe - 15. september 2020 kl. 22:16

To af de unge mænd, der er tiltalt for at have voldtaget en 15-årig pige på skift i et skur på Sofiendalskolen i Haslev, erkendte tirsdag i retten i Næstved, at de havde haft sex med pigen. De tiltalte forklarede dog, at det var pigen selv, der ville have sex med dem.

- I starten står vi op i doggystyle, men jeg bliver træt i benene, så jeg vælger at sætte mig ned, og hun sætter sig ovenpå mig med ryggen til. Mens hun rider mig siger hun, at jeg skal ringe til mine venner og sige, at de skal komme ned til skuret, lød det fra den ene af de tre 19-årige mænd, der sammen med en 17-årig står anklaget for på skift at have voldtaget den 15-årige pige tilbage i maj sidste år.

Anklageskriftet beskriver, at de fire unge mænd skulle have voldtaget pigen i skuret på skift med vold eller trusler om vold, og at to af mændene ydermere optog dele af voldtægten med en mobiltelefon.

De tre af de tiltalte, der tirsdag nåede at afgive forklaring, tegnede alle sammen et billede af, at den ene af de 19-årige havde taget pigen med ned i skuret, hvor de havde dyrket sex, inden den 19-årige på pigens initiativ ringede efter de tre andre.

Ifølge mændenes forklaring havde pigen været ivrig for at få den 19-årige til at komme fra Ringsted til Haslev den lørdag nat, hvor hun ifølge den ene af de 19-årige selv lagde op til sex.

Skruer op for charmen Efter pigen ifølge den ene af de tiltaltes forklaring havde bedt ham om at ringe til de tre andre, var de kommet ind i skuret, der kun var oplyst af lommelygten på hans telefon. Her forklarede den ældste af mændene, at den 19-årige havde stoppet samlejet med pigen, og at han der havde taget mobilen frem.

- Hans kønsdel bliver slap, så han begynder at give hende finger i stedet, og der er det, at jeg tager den her film. Han fornemmer det nok, for han skruer op for charmen giver den ligesom ekstra gas, mens jeg filmer, lød det fra den ældste af mændene, der ifølge både sit eget og de andres udsagn ikke havde haft sex med pigen.

Han forklarede, at han selv havde givet optagelsen til politiet ved sin anholdelse, da han mente, at videoen kunne være med til at bevise, at den drengenes samleje med den 15-årige ikke var foregået mod pigens vilje.

- Hun nød det. Han (den 19-årige red.) holder kameraet og dasker hende i numsen og spørger, om det er det bedste sex hun nogensinde har haft. Hun bliver ved med at sige »ja«, og der er intet, der tyder på, at hun ikke vil. Tværtimod var hun helt frisk, lød det fra den ældste af mændene, der i øvrigt havde fødselsdag samme aften.

»Godt gået« Efter videoen blev optaget lagde pigen ifølge de tiltalte selv op til en anden af mændene, der begyndte at have sex med hende, og her blev der igen optaget en video, der denne gang blev delt i en lukket gruppe på Snapchat.

Anklager Charlotte Skovmand viste, hvad der må formodes at være reaktioner fra andre medlemmer af gruppen, på skærmen i retten, hvor en mand havde taget et billede af sig selv med tommelfingeren i vejret med teksten »Godt gået«.

Efter den anden af de tiltalte var færdig med at have sex med pigen, gik turen ifølge mændene tilbage til den 19-årige, der dog efter eget udsagn ikke havde sex med hende igen.

- Da min ven ikke kunne mere, giver jeg hende finger og klasker hende på balden. På et tidspunkt begynder hun at bløde - jeg ved ikke helt hvordan. Jeg prøver at skylde det af med noget cider fra en dåse, men det gad ikke gå væk, og så synes jeg, at det bliver lidt klamt at være derinde, så jeg går ud, lød det fra den 19-årige, der startede samlejet med pigen.

Den ældste og den, der, ifølge de tiltaltes forklaring, var nummer to i rækken til samleje, gik ifølge forklaringerne med ud, og efterlod den sidste af mændene sammen med pigen.

Han fortalte at den 15-årige med det samme havde lagt op til sex, men at han efter kort tid havde afbrudt samlejet.

»Det var hygge« Efter episoden i skuret var pigen ifølge mændenes forklaring blevet hentet af en hvid bil, og de fire tiltalte var gået hen til en udendørs vandhane ved svømmehallen, så den 19-årige kunne få vasket blod af fingrene, inden de tog hjem.

Anklager Charlotte Skovmand viste retten beskeder mellem pigen og den 19-årige, og i den sidste besked, der er sendt kort efter det, som i følge anklagen kan beskrives som en gruppevoldtægt, havde den 19-årige sendt en messenger-besked med teksten »Det var hygge« efterfulgt af en smiley og en kyssemund.

De fire tiltalte nægter sig fortsat skyldige i voldtægten og hævder, at pigen selv lagde op til episoden i skuret ved skolen.

Der er afsat fire dage til retssagen, og der falder dom den 25. september.