Ovenfor kan du se, hvordan indbyggertallet i Faxe Kommune har udviklet sig fra 2006 til i dag. Byerne er listet alfabetisk. Det røde tal viser hvornår indbyggertallet var lavest, og det grønne, hvornår det var højest. Jo mørkere teksten er for en enkelt by, jo større stigning har der været. Ifølge Danmarks Statistik er en by et bebygget område med mindst 200 indbyggere. Derfor er der byer, hvor der står 0 indbyggere et år, og flere end 200 et andet år. Kilde: Bolius og Danmarks Statistik

Tilflytterne har favoritbyer

Nord for 55,3 ligger også Førslev og Terslev med i alt 63 nye tilflyttere, og samlet set er der kommet 1327 nye borgere til i Faxe Kommune nord for breddegrad 55,3 siden 2009, mens befolkningstallet i resten af kommunen samlet set er faldet med 255 borgere i løbet af de seneste 10 år.

