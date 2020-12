Billedet her er taget til opstillingsmøde i Sorø. Den blå streg er tilføjet af Malene Snedgaard onsdag 30. december. Privatfoto

Tidligere formand har meldt sig ud: Forretningsudvalget har for meget magt

Faxe - 30. december 2020 kl. 12:40 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Fra februar 2014 til august 2020 var Malene Snedgaard formand for Venstre i Faxe. Fra og med onsdag 30 december 2020 er hun ikke længere medlem af partiet.

- Jeg har fået nok. Forretningsudvalget har for meget magt. De siger, de taler på baglandets vegne, men så er de enten meget tunghøre, eller også handler de mod bedre vidende, siger Malene Snedgaard.

Onsdag formiddag ringede hun til den nuværende lokalformand for Venstre i Faxe, Jørgen Egede Johannessen for at melde sig ud. Ved frokosttid samme dag lagde hun et billede på sin facebook-profil, hvor man ser hende stå i midten mellem Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg har selv sat den streg ned gennem billedet. Jeg mener, det er helt utilstedeligt, at forretningsudvalget kan bestemme om Inger Støjberg skal være næstformand i partiet eller ej.

- Det var det samme i 2014 og igen i 2019, da samme forretningsudvalg ville have Lars Løkke Rasmussen vippet af pinden. De har simpelthen for meget magt, siger Malene Snedgaard.

Hun kritiserer samtidig, at medlemmerne af Venstres forretningsudvalg har siddet for længe på taburetterne:

- Jeg har flere gange selv forsøgt at blive valgt til forretningsudvalget som repræsentant for Region Sjælland. Men står tilbage med følelsen af, at jeg er blevet holdt ude. Blandt andet fordi jeg er kvinde, siger Malene Snedgaard.

- Jeg synes, det er synd for det parti, som jeg virkelig har kæmpet for i så mange år. Men jeg kan ikke se mig selv i partiet længere, så for nu er jeg partiløs, tilføjer hun.

