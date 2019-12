Puljemidlerne går til en tidlig indsats for børn i sårbare familier og til at understøtte læselyst i folkeskolen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tidlig julegave til udsatte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidlig julegave til udsatte børn

Faxe - 22. december 2019 kl. 14:21 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grund til godt humør i center for børn og undervisning i Faxe Kommune. Lige inden lukketid nåede der at snige sig et par ekstra julegaver ind under træet, og det er ikke småting, der gemmer sig i de tidlige julegaver.

Faxe Kommune har nemlig fået 10,5 millioner kroner i puljemidler, der skal gå til de institutioner, hvor der er mange sårbare og udsatte børn, og det går rigtig godt i spænd med den projektet »Fælles om Forebyggelse«, som fik overført 16 millioner kroner ved sidste budgetforlig.

- Det er ikke bare mange penge, det er også gode penge, for der er lagt en klar plan med en målsætning, der viser, hvor vi skal hen. Det betyder, at vi allerede ved præcis, hvordan de skal bruges, for puljen er øremærket til at nå nogle kvalitetsmål, som vi allerede havde, men nu har vi endnu bedre forudsætninger for at nå i mål, siger formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA).

Han kan næsten ikke få armene ned over pengene, der rammer ned i netop det område, hvor man fra politisk side har valgt at prioritere i forvejen, men puljer kommer ikke af sig selv - man skal søge dem for at få dem.

- Det er et udtryk for, at vi har været proaktive og ændret vores tilgang til at søge de her puljer, så vi nu er et skridt foran. Vi har tidligere været lidt bagud i forhold til at få en let tilgængelig og hjælpende hånd, men nu er vi altså begyndt at høste de lavthængende frugter, siger Mikkel Dam.

Pengene skal gå til en tidlig indsats hos de nul til to-årige børn fra sårbare familier, og helt konkret kommer man til at sætte ind på Frøen, Mælkevejen, Heimdal og Kridthuset. Og når man skal løfte børnene, er der et sted, hvor det virkelig batter:

- Pengene skal gå til flere pædagoger. Vi har i en årrække brandslukket i stedet for at løse problemet på længere sigt, men nu vil vi være opsøgende i vores arbejde med at skabe noget støtte og incitament for skoleleder og dagtilbudsledere, så de bliver understøttet i at arbejde med de udsatte børn, siger Mikkel Dam.