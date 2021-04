Køen til kviktest på Faxe Sundhedscenter varede i timevis anden påskedag. Nu øges test-kapaciteten flere steder. Foto: Helle Reumert

Tid til flere kvik-test

Faxe - 23. april 2021 kl. 17:23 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Først var der ingen lokale test-steder, så åbnede testcenteret i Vesterled i Haslev, så kom Faxe Sundhedscenter med - og fra mandag bliver der igen skruet op for muligheden for at blive testet for covid-19.

Test-kapaciteten for de såkaldte pcr-test (dem med tidsbestilling og podepind i halsen) er som hidtil; men test-kapaciteten for de såkaldte kviktest (med den korte podepindi næsen) øges ganske betragteligt.

Foruden de hidtidige test-tider åbnes der nemlig også for kviktest i Rønnedehallen onsdag og fredag, på Sofiendalskolen i Haslev om lørdagen - og på Faxe Sundhedscenter om søndagen.

Nye tider fra 26. april: Her kan du blive testet Mandag

09.00-19.00: Faxe Sundhedscenter: Kviktest uden tidsbestilling

10.00-15.00: Idrætshallen på Vesterled, Haslev: PCR-test med tidsbestilling



Tirsdag

09.00-19.00: Sofiendalskolen, Haslev: Kviktest uden tidsbestilling

10.00-19.00: Faxe Sundhedscenter: PCR-test med tidsbestilling



Onsdag

09.00-19.00: Sofiendalskolen: Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Rønnedehallen: Kviktest uden tidsbestilling

10.00-15.00: Idrætshallen på Vesterled, Haslev: PCR-test med tidsbestilling



Torsdag

09.00-19.00: Faxe Sundhedscenter: Kviktest uden tidsbestilling

10.00-19.00: Idrætshallen på Vesterled, Haslev: PCR-test med tidsbestilling



Fredag

09.00-19.00: Sofiendalskolen: Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Rønnedehallen: Kviktest uden tidsbestilling

10.00-15.00: Idrætshallen på Vesterled, Haslev: PCR-test med tidsbestilling



Lørdag

09.00-19.00: Rønnedehallen: Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Sofiendalskolen, Haslev: Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Faxe Sundhedscenter: Kviktest uden tidsbestilling



Søndag

09.00-19.00: Sofiendalskolen: Kviktest uden tidsbestilling

09.00-19.00: Faxe Sundhedscenter: Kviktest uden tidsbestilling

- Det er glædeligt, at testkapaciteten øges. Det har vi argumenteret for over for Region Sjælland og Falck i et stykke tid, siger borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive (V).

- Vi har desværre oplevet eksempler med borgere, der er blevet sendt hjem efter at have stået i kø i op til en time og generelt lange ventetider.

- Vi kan se, at der er et relativt konstant, stort pres på test-stederne. Og det forventer vi vil stige efterhånden som samfundet åbner - med krav om en frisk coronatest, siger Ole Vive.

Han er fra Falcks side blevet lovet, at der også ansættes flere podere, sådan at ventetiden forhåbentlig kan blive kortere ved alle test-steder alle ugens dage.

- Der er jo masser af virksomheder, som med rette forventer at deres medarbejdere møder ny-testede på arbejde - men som ikke kan afse to og tre timer til at medarbejderen skal stå i kø, siger Ole Vive.

Kvik-test er alle steder 9 til 19 og sker uden forudgående tids-bestilling.