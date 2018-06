Se billedserie Thor Gerner Nielsen ydede førstehjælp ved en voldsom ulykke på Vordingborgvej. Han blev hædret af politidirektør Lene Frank. Foto: Cecilie Hänsch

Send til din ven. X Artiklen: Thor og Lasse er hverdagens helte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thor og Lasse er hverdagens helte

Faxe - 02. juni 2018 kl. 10:22 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thor Gerner Nielsen var egentlig på vej i Rema 1000 i Rønnede for at hente det sidste til søndagens aftensmad 14. januar i år.

- Men jeg kunne se ild længere fremme, ved Skoverup, og da jeg kom tættere på, kunne jeg se, at der var ild i en bil, fortæller han.

Da han kom hen til ulykken ydede han førstehjælp på den hårdt kvæstede knallertkører og trak ham væk fra den brændende bil.

Torsdag eftermiddag var han blandt modtagerne, da politidirektør Lene Frank overrakte dusører til en håndfuld af hverdagens helte.

- Du fortjener meget stor ros for dit mod, din handlekraft og dit store overblik i en ophedet situation. Du var en støtte for alle involverede, og du gjorde dit yderste for at afværge yderligere fare. Det skal du have stor tak for, sagde Lene Frank til Thor Gerner Nielsen.

Et par dage tidligere i januar var Lasse Brøndum Græsbøll på vej fra Dalby til Herfølge i sin arbejdsbil.

- Jeg får så øje på den forreste bil, som slingrer helt vildt. Jeg tænker, at »nogen må da gøre noget«, men det sker bare ikke. Så i min store firmabil - Lasse Brøndum Græsbøll arbejder for Wennich's VVS & Kloak - begyndte jeg at overhale de fem-seks biler foran mig. Så kørte jeg op foran den slingrende bil og fik den til at standse, fortæller Lasse Brøndum Græsbøll.

- Din indgriben var med til at afværge en potentielt farlig situation, og med din både snarrådige og tålmodige indsats, har du udvist stor ansvarlighed. Det vil jeg gerne sige dig mange tak for, lød det fra politidirektør Lene Frank.

- Danmark er kendt for at være et af de tryggeste og lykkeligste lande i verden, og jeg tror, at det blandt andet er fordi, vi ved, at vi kan stole på hinanden og få hjælp, hvis det er nødvendigt, siger Lene Frank.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og Sjællandske Næstved lørdag 2. juni.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink

Det koster en 20'er for en dags-adgang