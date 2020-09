- Jeg er dybt skuffet, for jeg kan ikke se, at der er nogen saglige argumenter imod vindmøllerne, som vil kunne løfte Næstved Kommunes grønne regnskab, siger Thomas Garth-Grüner, der ejer Sparresholm Gods.

Thomas Garth-Grüner: - Fuldstændig uventet

Faxe - 28. september 2020 kl. 17:29 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Det er ejeren af Sparresholm Gods, Thomas Garth-Grüner, der har ansøgt om at rejse de tre 150 meter høje vindmøller, som ville kunne el-forsyne 7.500 husstande.

Og han er overrasket over, at afgørelsen går ham imod:

- Det kommer fuldstændig uventet for mig. Jeg er dybt skuffet, for jeg kan ikke se, at der er nogen saglige argumenter imod vindmøllerne, som vil kunne løfte Næstved Kommunes grønne regnskab. Der er ikke nogen alternativ placering af vindmøllerne, og for mig er det 12 års spildt arbejde, der giver mig et stort økonomisk tab, siger Thomas Garth-Grüner og tilføjer:

- Jeg må indtil videre tage ministerens afgørelse til efterretning, som ikke kan indklages, men da jeg ikke mener, at der er fakta og saglighed bag afgørelsen, vil jeg undersøge, om der kan være grundlag for at gå til domstolen.

Kommunen gør ikke mere

Næstved Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S), tager også ministerens afgørelse til efterretning:

- Det forventer jeg også, at resten af byrådet gør. Vi vil ikke sætte de her vindmøller op andre steder. De kunne stå hos Sparresholm, men med ministerens afgørelse, har vi kun to kæmpevindmøller tilbage, det kan rejses i nærheden af Fensmark hos Christian Lassen på Holmegaard Gods. Det bliver de sidste på land i Næstved Kommune. Det er så det. Resten skal ud på havet, siger Carsten Rasmussen.

- Skovtårnet og Næstved Kommune trak det længste strå. Det er ærgerligt for Thomas Garth-Grüner, der har arbejdet med vindmøllerne i mange år. Men jeg er glad for, at der nu endelig er kommet en afgørelse, og så bliver det i stedet for solcellerne, der skal nedbringe CO2-udledningen, så vi komme i mål med den grønne omstilling. Google har allerede anlagt solceller ved Blangslev, og solcellerne generer ikke øjet på samme måde, og de udsender ikke lavfrekvent støj, siger Carsten Rasmussen.