Der knokles inde bag facaden med at gøre alt klar til åbningen af The Burger i Jernbanegade 8 på torsdag klokken 12. Foto: Nikolaj Rasch Skou

The Burger åbner i Haslev på torsdag

Det er konceptet i The Burger, som åbner ved middagstid torsdag i denne uge på adressen Jernbanegade 8 i Haslev.

- Vi etablerede den første The Burger-restaurant i Vordingborg i 2012, og vi har haft rigtig god succes med konceptet, som er ret enkelt, siger Ramses Korkmaz, da avisen møder ham sammen med forretningspartneren Erik Brandt Jensen.

Ramses Korkmaz vil være én af de daglige ledere i Haslev i de første måneder, når The Burger åbner i Haslev.

I lokalerne, der senest rummede Det Lille Madhus, er håndværkerne lige nu i gang med at få alt på plads, så der på torsdag vil være plads til 60 spisende gæster.

En af ændringer fra Det Lille Madhus bliver, at der åbnes op til køkkenet, så alle kan se, hvordan maden bliver tilberedt.

- Alt laves fra bunden; dressingen, de syltede agurker og bøfferne. som er ikke frosne, men ferske inden vi steger dem, fortæller Ramses Korkmaz, der personligt har svært ved at vælge sin egen favoritburger på menukortet, som vil have noget for enhver smag med dansk oksekød, laks, kylling eller vegetarisk fyld i burgeren.