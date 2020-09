Sådan ser det normalt ud, når toget passerer over en jernbaneoverskæring. Arkivfoto: Jesper From

Testtog på Lille Syd med bommene oppe

Faxe - 20. september 2020 kl. 15:47 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har i denne weekend været indsat togbusser på Lille Syd-banen mellem Køge, Haslev og Næstved, fordi Banedanmark tester det nye signalsystem.

Det har samtidig betydet, at et testtog er kørt frem og tilbage henover bomanlægget ved Tingvej i Haslev, uden at bommene har været nede, oplyser

Banedanmarks pressevagt til Sjællandske Medier.

Testtoget »tyfonerer«, altså afgiver et højt lydsignal, inden det langsomt kører henover vejen, og det vil gentage sig i den kommende weekend og endnu en weekend i oktober.

Situationen med toget på vejen uden nedlukkede bomme startede søndag en debattråd på Facebook, hvor Allan Tirsgaard Larsen advarede om, at bomme og signaler ikke virkede:

»En cykellist som kommer fra Tingvej i fuld fart vil lokoføreren ikke have en chance for at undvige. Så ligesom andre steder i trafikken - sørg for skiltning, inden man kommer frem til, hvor der er en ændring i det normale«.

Steen Thomassen kunne berolige ham med, at en »lokomotivfører godt, at han/hun kører imod en overkørsel, som ikke virker. Uanset om det er det nye eller gamle signalsystem, skal toget stoppe før overkørslen og give signal med hornet, så biler og fodgængere stopper. Og toget må kun langsomt kører over. Togets fart er så lavt, at selv en cyklist på Tingvej vil opdage, at der er et tog på vej over. Og lokomotivføreren kan holde øje med vejtrafikken på vej over.«

Hertil svarede Allan Tirsgaard Larsen:

»Jeg synes, at man som minimum skal skilte og advisere, hvis man ved, der er noget galt med et signal. Lidt det samme som ved et vejarbejde.«