Der er nu også mulighed for at blive testet for Covid-19 om aftenen i Faxe Kommune. Foto: Cecilie Hänsch

Testcentre udvider åbningstider

Fra og med i dag tirsdag er det muligt at blive testet for Covid-19 hen på aftenen i Faxe Kommune. To dage om ugen er åbningstiderne på kommunens to teststeder udvidet fra 10.00-15.00 til 10.00-19.00.