Terslev Skole vandt robotkonkurrencen

Faxe - 08. juni 2018 kl. 10:02 Af Nikolaj Rasch Skou

- I har taget en problematik i jeres egen dagligdag, at der specielt om morgenen er for få parkeringspladser, og I har lavet et system med et trafiklys, der registrerer det antal biler, der er på parkeringspladsen. Det supergodt gået, sagde Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) i går til eleverne i 6.a fra Terslev Skole.

Det skete, da han, fælleselevrådsformand Andreas Tofte Bøndergaard, Faxe Kalks administrerende direktør for Klaus Rønholt og Faxe Kommunes direktør Kirsten Jacobsen havde kåret deres projekt med Hummingbird-computeren fra Blue Ocean Robotics til Faxe Kommunes bedste.

- Forældrene parkerer her, og vi har opstillet en censor her, der kan registrere, når en bil kører ind på parkeringspladsen. Og når den sidste af de 18 pladser er taget, lyser signalet rødt, så man ikke må køre ind, forklarer Katinka Paludan.

- Vi brainstormede på, hvilket problem vi havde, og hvordan det kunne løses. Der er trafikkaos om morgenen, så skolebussen heller ikke kan komme ind, siger Laura Jarrels.

- Skolebørnene bliver bare sat af, så der er mange, der holder deroppe. Og så kan andre biler ikke komme forbi, siger Cecilie Vitcetz:

- Med vores løsning kan forældrene fremover bare køre ned til hallen, hvor der også er parkeringspladser, tilføjer Laura Jarrels, da de tre klassekammerater præsenterer modellen af parkeringspladsen for pressen.

Andenpladsen gik til 4.b på Sofiendalskolen i Haslev, der havde bygget en model af en forhindringsbane, hvor man indsamler papir i en rygsæk, imens man kravler igennem et rør på tid, inden det begynder at snurre rundt, man hopper på trampoliner og springer over nogle parkourforhindringer med sugekopsko på. Og til sidst afleveres det indsamlede papir i en skraldespand.

Tredjepladsen blev vundet af 8.i på Karise Skole, der har opfundet det tværfaglige spil »Sandt eller falsk«, der fx kan spilles på en fodboldbane i skolegården, hvor to hold på skift aktiverer en censor midt på banen, der genererer et udsagn i en højttaler, som fx:

- Vi mennesker har 366 muskler! (falsk, vi har faktisk over 639).

- Etik handler om, hvordan du tager hensyn til andre! (sandt).

- Hinduisme og budisme er det samme! (falsk).

Eleverne skal med risiko for at blive fanget løbe ned til et af banens to mål, der markeres henholdsvis »falsk« og »sandt«. Og når sensoren aktiveres her, gives svaret.

Jasmin Tronøe. Laura Nissen, Laura Bengtsen og Malou Dyhr Ottesen forklarer, at de har udviklet spillet fordi, de har for lidt undervisning med aktiviteter.

Spillet er en faglig leg, hvor man lærer noget imens man er i bevægelse.

- Det har været svært at vælge vinderen iblandt de fantasiske projekter, der alle er godt tænkt og spændende udført. Man kan virkelig mærke, at I har arbejdet i dybden med alle emnerne, sagde borgmesteren under kåringen, hvor han også fremhævede Rollo-drengene Noah, Svarre og Marcos fuldstændig fantastisk udførte lysende og larmende laserpistol, og en foderautomat, der også indeholder en rigtig god idé.

- Det er den største event, vi medvirker i, hvor alle Faxe Kommunes folkeskoler deltager på forskellige årgange, der beriger hinanden. Der fantastisk at se kreativiteten, der kan skabe nogle af fremtidens robotløsninger. Det er første gang, jeg ser Hummingbirden i brug, uden at der er en fastsat ramme for et problem, der skal løses. Her er alt fra fremtidens parkeringsløsninger til hvordan man kan bliver bedre til at lære sprog og motionere. Det fantastiske ved børn er deres mangel på begrænsninger, som vi voksne ofte har. Der er rigtig mange piger med, det er virkelig godt, at de er mindst lige så engagerede i det som drengene. Det tegner godt for fremtiden, siger Peter Voldsgaard, der er direktør i Global Robots.