Tankstation med ubemandet butik

Byggeplanen er lagt i hænderne på den lokale entreprenør, Ths. Jørgensen & Søn, og fra 15. september vil man kunne køre ind i Sløjfen vest for Faxe for at vaske bilen og tanke benzin og diesel.

- Den nye tank i Faxe får fire standerpladser og mulighed for at tanke sprinklervæske på bilen. Desuden kommer der to vaskehaller og en stor vaskeplads, hvor du kan håndvaske dine fælge og spejle, inden bilen køres ind i hallen. Vaskeprisen begynder ved 69 kroner, og så giver vi op til 25 procent rabat for medlemmer, fortæller Kent Anker Pedersen.

- Jeg har arbejdet et år med at udvikle butikskonceptet i firmaet Retail360.dk, som jeg er medejer af. Noget af det dyreste i dag ved at drive en dagligvareforretning er at have personale. Der er borgerforeninger mange steder, som gerne vil ansætte en købmand til en lille butik i deres landsby, men det er for dyrt. Med vores koncept kan man leje en forretning for 10.000 kroner om måneden, som man driver med en plan for, hvem der fylder varer op og gør rent. Det er overkommeligt, mener Mads Lynge Laursen, der også ser campingpladser som oplagte muligheder.