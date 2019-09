Tanja vil være talerør for landdistrikterne

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at mit mandat i Folketinget er et landdistriktsmandat. Det er nok i virkeligheden dét, der har motiveret mig til at blive politisk aktiv og til at læse videre også. Efter kommunalreformen i 2007 kunne jeg se, hvordan yderområderne, også der hvor jeg selv bor i Faxe Ladeplads, bliver mere og mere udfordret. Der er blevet langt til sygehusene, langt mellem uddannelserne, som har bevirket at færre får en uddannelse, der kom færre lærere og færre læger herude. Så derfor er jeg glad for, at det er i denne tidsæra, jeg kommer i Folketinget. Socialdemokratiet har statsministerposten og det betyder, at vi igen kan danne et Danmark, der hænger sammen. Som Stauning sagde: Vi skal lave et Danmark for folket, og det er dét, jeg skal være med til, siger Tanja Larsson.