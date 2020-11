Tanja Larsson er ny boligordfører

Tanja Larsson (S) er ny boligordfører for Socialdemokratiet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tanja Larsson har fået posten som Socialdemokraternes nye boligordfører.

Faxe - 26. november 2020 kl. 10:39 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Tanja Larsson er blevet boligordfører for Socialdemokraterne på Christiansborg. Det sker i den store regeringsrokade efter fødevareminister Mogens Jensens afgang som minister.

- Boligområdet er et område, jeg synes er vildt spændende, og som jeg er meget glad for at komme til at bruge meget mere tid på, siger hun.

I forvejen er hun også friskole- og efterskoleordfører, færdselssikkerhedsordfører og ordfører for Færøerne. Hun har indtil nu også haft posten som LGBT-ordfører. Den post er givet videre til partifællen Lars Aslan Andersen. Tanja Larsson er også almindeligt medlem af en lang række andre udvalg i Folketinget. Men boligudvalget er nyt for hende.

Direkte til møde Hun er allerede nu godt i gang med det nye arbejde på boligområdet. Selvom hun først fik posten tildelt tirsdag, gik hun til det første møde samme aften.

- Jeg har heldigvis erfaring med fra en bestyrelse, jeg har siddet i en stor andelsforening i København med både ejere, lejere og erhverv og med godt 400 boliger. Så jeg kender da noget til området nu, hvor vi sidder og forhandler ny lejelov. Og så er jeg så heldig, at komme til at arbejde for en minister, som tidligere selv haft den her ordførerpost, og som derfor vidste rigtig meget, inden han selv blev minister, siger hun med henvisning til boligminister og partifælle Kaare Dybvad Bek.

Egen mærkesag Selvom der er lejeloven, der er på bordet nu, har Tanja Larsson allerede en mærkesag klar til dagsordenen i boligudvalget, siger hun.

- Jeg vil gerne arbejde for en ny slags boliger til de »moderne« ældre. Jeg synes ikke, at der findes nok boliger, som er indrettet til dem, som godt faktisk godt kan klare sig selv, som der er blevet langt flere af, og so måske sidder i et stort hus og måske endda har mistet ægtefællen. Der er mange af denne type »moderne ældre«. Altså dem, der ikke som tidligere har problemer, som gør dem egnet til en ældrebolig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede mere på, om der faktisk er boliger nok til dem »midt imellem«. Det er også en del af boligmarkedet, jeg kæmpede for, da jeg sad i byrådet i Faxe Kommune, siger hun,

Første siden Stauning Tanja Larsson, der selv har postadresse i Faxe, er den første socialdemokratiske politiker fra kredsen, som er kommet i Folketinget siden tidligere statsminister Thorvald Stauning blev valgt i 1906.

I 2017 blev hun ved kommunalvalget for første gang valgt ind i byrådet, som hun forlod igen, da hun sidste år kom i Folketinget.

Flest stemmer Hun stillede faktisk også op ved det seneste Folketing for Socialdemokratiet i Faxe-Stevns-kredsen i 2018, men kom ikke ind. I oktober sidste år overtog hun så Henrik Sass Larsens mandat i Sjællands Storkreds, hvor hun faktisk ved Folketingsvalget fik flere personlige stemmer end ham. Stemmefordelingen på Sjælland talte dog til fordel for Henrik Sass Larsen i Køge-kredsen.

Da han forlod Folketinget sidste år - til fordel for et job som administrerende direktør i brancheforeningen for virksomhedsinvestorer i Danmark, DVCA - gik hans mandat videre til Tanja Larsson.