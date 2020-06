Se billedserie Birgit Hansen var med til at starte HTT i 1969. Billedet er taget ved HTT?s 50 års jubilæum i 2019. Foto: Erik Graversen. Foto: Erik Graversen

Tak for alt - hyldest til »Fru HTT«

Faxe - 29. juni 2020

Kirken var næsten fuld lørdag eftermiddag, da Birgit Hansen blev bisat. Hun var kendt som gymnastikkens mor eller »Fru HTT«, som sognepræst Ole Bjerglund Thomsen kaldte hende i den prædiken han holdt ved bisættelsen i kirken.

Hun var nemlig en af de store drivkræfter og stiftere bag Haslev trampolin- og turneringsgymnaster, der blev stiftet i 1969. Hendes engagement og ihærdighed gjorde, at foreningen voksede sig stor.

- Birgit var et menneske der med sine visioner, sit helhjertede engagement, sin energi og ihærdighed i den grad har været med til bygge op, fortalte Ole Bjerglund Thomsen.

Den 16. juni lukkede Birgit Hansen sine øjne for sidste gang efter halvanden års sygdomsforløb, hvor hun havde kæmpet mod kræften. Hun blev 86 år.

Munter og hjertevarm Et af kendetegnende ved Birgit Hansen var hendes gode humør, der aldrig fejlede noget, heller ikke selvom hun blev syg.

- Jeg har været med fra starten af (ældreidrætten red.), og det har været en uforglemmelig rejse. En person der havde latter, smil og gåpåmod... Hun fyldte i rummet på den gode måde. Der bliver stille i ældreidrætten fremadrettet, fortalte Sanne Honoré efterfølgende til mindehøjtideligheden i Haslev Hallerne.

Birgit Hansen gjorde indtryk på folk, derfor var 150 mennesker også mødt op for at mindes hende.

Gymnastikken fyldte alt Birgit Hansen kom fra en landmandsfamilie og voksede op med tre søskende Fritz, Lillian og Asger Hansen. Selvom hun oprindeligt var kontoruddannet, var det gymnastikken hun brændte for, og hun underviste derfor i mange år i faget idræt på Haslev Gymnasium, samtidig med hendes store engagement i Haslev TT.

Storebroderen Fritz Hansen var da også på talerstolen til mindehøjtideligheden. Birgit Hansens ihærdighed og stædighed havde hun helt tilbage fra barnsben, fortalte storebroderen:

- Hvis der var en diskussion, så var hun ikke nem at overbevise, sagde han.

Gymnastikken var en rød tråd i Birgit Hansens liv, og det var da også på Ollerup Gymnastik Højskole, at hun mødte sin mand og livs kærlighed Svend Aage Hansen, der døde tilbage i 2001. Sammen med ham fik de sat skub i Haslev Hallerne.

Lotte Kjellerup, der selv har kendt Birgit Hansen fra dengang hun selv var lille, mindes hvordan Birgit Hansen i starten af Haslev TT's tid, sørgede for at arrangere at trampolinerne kom ud til de forskellige skoler i området - herunder til Grøndalskolen og Nordskovskolen, det var nemlig før Haslev Hallerne var en realitet.

- Dengang var hun primus motor på at trampolinerne kom rundt til skolerne, også var hun jo også primus motor på opførelsen af Haslev Hallerne, forklarede Lotte Kjellerup.

Hvilket Bo Tureby også takkede hende for. Han startede selv sin trampolinkarriere i Haslev TT.

- Hun har været med til at få etableret ikke bare en, men to og tre haller, og det er vi jo taknemmelige for, sagde han. Han mindes en gang hvor han som stor dreng på 16 år, kom til at kalde Birgit Hansen for mor.

- Birgit syntes, at det var herligt. Jeg var 16 år, og syntes det var sindssygt pinligt. Men, det viser jo hvor meget hun betød for os i HTT. Lotte Kjellerup er enig og fortalte:

- Hun mødte altid en med en krammer, når hun så en.

Syngende gymnaster I 2016 stoppede Birgit Hansen i HTT's bestyrelse efter 46 år men fortsatte som aktiv i »De syngende gymnaster« og i ældreidrætten.

De syngende gymnaster var på Birgits foranledning blandt andet ude og underholde på plejehjem iført kulørte hatte.

Vera Elvang der var en del af de syngende gymnaster, genkender også Birgit Hansens viljestyrke.

- Hun havde sine meninger om hvilke sange, og hvilke tonearter vi skulle synge, men samtidigt kunne hun godt give plads til os andre. Hun var også den, der reklamerede for os ude i byen. Hun elskede fest og farver. Hun var bare mere end et munter og glad menneske, fortalte hun.

- Når der kom nye til klubben, så gik hun altid rundt og hilste. Hun var et fantastisk menneske, der gav så meget af sig selv, forklarede Vera Elvang.

Lige til det sidste havde Birgit Hansen sine egne meninger om hvordan tingene skulle gøres, derfor havde hendes børn også fået instrukser til, hvordan hun gerne ville bisættes. Blandt andet havde hun præget sangvalget. »Hvis i morgen bliver for sent« den danske version af »If tomorrow never comes« som derfor blev afspillet til mindehøjtideligheden.

Hendes søn Kjeld Hansen læste derfor også en tekst op som den muntre og livsglade Birgit Hansen havde skrevet, mens hun var boede på hospice den sidste tid.

- Græd ikke over mig i dag, glæd jer over, at jeg fik et langt og lykkeligt liv. Et liv fyldt med idræt og glade børn, unge og ældre. Jeg fik alt jeg ønskede mig. Jeg har ikke flere ønsker tilbage, skrev hun.