Taget letter når stemmen smiler til gud

- Vi har gospel som hovedoverskrift. Man behøver ikke at tro på det, men der ligger nogle gode budskaber i gospel om kærlighed og medmenneskelighed, og vi kommer her for at lære noget nyt og lære nye mennesker at kende. Det er årets frirum, hvor jeg gør noget godt for mig selv, i stedet for at være noget for dem derhjemme, er der mange der siger, fortæller Nina Luna Eriksen, der holder dagens inspirationstale om morgenen og står for fællessangen, der fredag eftermiddag bestod af fire gospel sange, hvoraf hun selv havde komponeret de tre, fx »It is well with my soul«, der handler om, at selvom livet kan være svært, så har jeg ro i min sjæl.