Tag på vandretur med LOF og få et miniforedrag med

Efter endnu en lock down, er det nu igen blevet muligt, at man må mødes mere end fem personer ude i Guds egen natur - og mon ikke mange har brug for netop det?

Ruten er ca. 10 km lang med en indlagt pause, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe, madpakke, snack eller hvad man nu vil tage med. Og så anbefaler turlederen, at man også tager vabelplaster, tørre strømper og noget at sidde på med.

godt for sjælen

I pausen vil dagens turleder, den erfarne vandrer Birgitta Kristina Carlberg, holde et miniforedrag om både ekstremvandring, små daglige gåture og hvordan hun selv brugte naturen og gåturene til at komme ud af en depression, der endte med, at hun valgte at sige et drømmejob op og gå nye veje.