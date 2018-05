Søndag 13. maj er der mulighed for at få luftet fiskestangen fra morgenstunden, når Haslev Sportsfiskerforening inviterer på hornfisketur. Foto: Stig Dybig

Send til din ven. X Artiklen: Tag med ud og fisk! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag med ud og fisk!

Faxe - 06. maj 2018 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er en af dem, der automatisk bliver fyldt med adrenalin, når man mærker et ryk i en fiskestang, kan man godt sætte kryds i kalenderen søndag den 13. maj.

Her inviterer Haslev Sportsfiskerforening nemlig på hornfiske-kysttur for alle - medlemmer som ikke-medlemmer. Dagen starter klokken 7.30 med morgenkaffe og brød i Vandtårnet på Bregentvedvej 25 i Haslev.

Omkring klokken 8.00 er der afgang til en passende kyststækning, hvor arrangørerne håber på, at der vil være masser af bidelystne hornfisk. Transporten foregår med fire personer i hver bil, så hvis man har mulighed for at medbringe egen bil, må man gerne oplyse det ved tilmelding, som skal ske senest fredag den 11. maj til turleder Stig Dybig på telefon 56 31 36 25 eller e-mail til dybig@os.dk.

Med hensyn til grej, så er lange slanke blink på 10-22 gram med en ikke for stor trekrog udmærket, men i stedet for trekrog kan man bruge »silkekrogen«, som består af en stor mængde fine tråde af silke, som hornfiskens næb/tænder vil hænge fast i. Silkekrogen findes i forskellige farver, og Stig Dybig anbefaler, at man bruger gul, hvid eller orange.

Man kan også bruge flydende »bombardaflåd« på 15 - 25 gram med en silde- eller hornfiskestrimmel monteret på en »ormekrog«.

Man skal også bruge en god kastestang på 9-10 fod (270-300 cm) for at kunne kaste ud til fiskene, der nogle gange godt kan »stå« lidt langt ude. Hvis man har et par waders, må man meget gerne tage dem med, men ellers kan et par gummistøvler godt bruges, da hornfiskene af og til kommer tæt på land.

Fangstnet og hornfisk er en dårlig kombination, da hornfiskene lynhurtigt vikler sig ind i det, men det er meget rart at have med, da havørrederne også har et godt øje til silde- og hornfiskestimerne.

Turen slutter tilbage ved mødestedet klokken 16, og har man spørgsmål om grej eller andet, er man velkommen til at ringe til Stig Dybig på telefon 56 31 36 25.