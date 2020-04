Man kan følge med online, når lyset bliver båret ind i kirken, synges påskesamler og bedes en bøn.

Tænd lys eller få tændt lys påskenat

Faxe - 10. april 2020 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften den 11. april klokken 22 holder Haslev Kirke en live online lysmesse direkte transmitteret via Facebook, og alle er velkommen være med i en fælles lystænding.

Man kan deltage i lysmessen ved at tænde lys derhjemme, og eventuelt stille lyset synligt frem. Men man kan også skrive til præsterne og bede om at få tændt et lys i kirken på ens vegne. Man kan følge med online, når opstandelseslyset bliver båret ind i kirken, tænder lys, synger påskesalmer og beder en bøn.

- Som mennesker kan vi tænde lys af forskellige grunde. Vi kan tænde lys for at markere nogen vi tænker på, noget vi håber på, noget vi glædes over, et savn, en bøn, en tak. Lyset er et synligt og smukt udtryk for disse tanker.

- Og når vi tænder lysene sammen, så står de side om side, og lyser endnu kraftigere op, end hvis de stod selv. Og da bliver lysene også udtryk for vores fællesskab, og vores fællesskab omkring disse tanker - et fællesskab som i denne tid, ligger mange særligt på sinde.

- Og ikke mindst, så peger lyset på, at der er liv! Og at livet lyser op i mørket. Og det er centralt i påskefejringen. Når vi tænder lys i kirken påskenat, så markerer vi netop det, at livet sejrede påskemorgen. Vi markerer at håb, bøn og tanker ikke bare er tabte drømme. Lyset bryder gravens mørke, Kristus er opstanden, lyder det fra kirken.

På haslevkirke.dk kan man finde information om lysmessen og et link til Facebook-siden, hvor den sendes online, så man kan følge med.

Man er også velkommen til at skrive eller ringe til kirkens præster med ønske om lystænding.

Her kan man fortælle, hvorfor man gerne vil have tændt et lys, eller hvem man gerne vil have tændt et lys for, men man behøver ikke.

Alt er anonymt, så ens navn eller navnet på den, man gerne vil have tændt lys for, bliver ikke nævnt, men alles tanker og bønner bliver læst og bedt i tavshed af præsterne - bare ikke så andre kan høre det.

Man kan kontakte præsterne Ole Bjerglund Thomsen på mail ot@km.dk eller telefon 6065 3376, Marie Rørbæk på mail maroe@km.dk eller telefon 5185 7868 eller Anders Damkjer på mail and@km.dk eller telefon 6057 6022.

Lysmessen kan også ses påskedag og i dagene derefter på www.haslevkirke.dk Videoen vil være at finde på kirkens Facebookside.